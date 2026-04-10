與Angela同行的時間並不算長，但她留在我們心中的記憶卻非常深刻。因為我們初次見面，已感受到她有一夥熱心，想幫助更多同路人。 「我想做一樣幫到好多人嘅事。」Angela於初次見面時坦率地對我們這樣說。那刻我們看到她的目光中充滿堅定。她被診斷患上腮腺癌，而且癌細胞已擴散至脊椎，病情並不樂觀，但她從未被恐懼。相反，她更關心的是怎樣透過自己的經歷，讓其他人少走一些彎路。她留意到，對許多晚期病人而言，身前身後的計劃充滿困難與忌諱，卻又無可避免。於是，我們與她一同構思，將她的感受結合專業社工的建議，拍攝成一套兩集的生死教育短片，希望為更多人打開對話的空間。

拍攝當天，香港防癌會「心願計劃」更安排了醫療專車，帶Angela重返陪伴她成長15年的母校。那一天，她回到最安心、最熟悉的地方，與同窗重溫回憶，也分享她對生命與死亡的看法。那不是一場沉重的告別，而是一個溫暖而真誠的交流。好分享了關於珍惜、關於選擇、關於如何好好走完人生的每一段路。 憑着堅持與樂觀，Angela積極接受化療與電療，即使治療未能完全控制病情，她仍然努力完成心願。去年九月，她成功舉辦了一場名為 “Celebration of Life” 的生前派對，與家人、相識數十年的同窗，以及生命中遇上的摯友，共同慶祝生命的美好。她在派對中更笑言自己只是「移民」，並期待有天與親朋摯友天家再聚。