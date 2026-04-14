全港首份《體重管理行動計劃》推出 守護人生各階段 以全生命周期推動體重管理

肥胖是一個全球關注的問題。為積極響應國家「體重管理年」的部署和世界衞生組織(世衞)「遏制肥胖症加速計劃」全球框架，特區政府於今年3月推出香港首份《體重管理行動計劃》(《行動計劃》)，以全生命周期健康促進策略，全方位推動體重管理。

不論年齡大小，維持健康體重都同樣重要。

傳統觀念中，家中孩子若長得白白胖胖，常視為體面或健康的象徵。然而從醫學角度看，兒童期的超重問題對身體發育、心理健康及社交發展都產生負面影響。肥胖兒童不僅較易患上二型糖尿病等健康問題，亦可能因外貌而遭受欺凌及情緒困擾，這些心理影響甚至可延續至成年。