全港首份《體重管理行動計劃》推出 守護人生各階段 以全生命周期推動體重管理

肥胖是一個全球關注的問題。為積極響應國家「體重管理年」的部署和世界衞生組織(世衞)「遏制肥胖症加速計劃」全球框架，特區政府於今年3月推出香港首份《體重管理行動計劃》(《行動計劃》)，以全生命周期健康促進策略，全方位推動體重管理。
不論年齡大小，維持健康體重都同樣重要。
傳統觀念中，家中孩子若長得白白胖胖，常視為體面或健康的象徵。然而從醫學角度看，兒童期的超重問題對身體發育、心理健康及社交發展都產生負面影響。肥胖兒童不僅較易患上二型糖尿病等健康問題，亦可能因外貌而遭受欺凌及情緒困擾，這些心理影響甚至可延續至成年。
在青少年階段，體重過輕或過重都會影響青春期的發育與成長。體脂增加與代謝紊亂會提高肥胖相關併發症的風險，而別人對身型或外觀的評價亦會貶損自我形象，造成情緒困擾，或引發抑鬱症狀。
成年後，超重或肥胖會大幅增加慢性疾病的風險，例如二型糖尿病、心血管疾病及某些癌症都與肥胖相關。維持健康體重對預防多種慢性疾病至關重要。
對長者而言，體重管理更是安享樂齡生活的基石。保持健康體重有助預防衰弱、降低老齡相關健康問題的風險，並提升生活質素。
實踐健康生活 從日常做起
要有效維持健康體重，應從根源着手，避免「攝取過多、消耗太少」。培養健康生活習慣，如均衡飲食、定期參與體能活動都可維持熱量平衡。同時，保持充足睡眠、避免飲酒、適當紓緩壓力等，亦有助於控制體重。
就算體重只減輕5%至10%，已能為超重或肥胖人士帶來健康的實質益處，包括改善胰島素敏感性、血壓以及血膽固醇水平。
研究顯示，中年超重或肥胖人士在毋須手術或藥物治療的情況下，將體重降至健康水平，可將罹患慢性病風險降低48%，死亡風險亦減少19%。即使中年前已超重，只要成功減重，並維持健康體重，亦有助促進健康。
不過，減肥速度過急會增加生理壓力及體重反彈的風險。一般而言，建議每星期逐步減重0.5至1.0公斤。大家可先訂立一個可行的計劃與實際目標，可助提升體重管理的成效。如有需要，大家可諮詢醫生或註冊營養師，制訂個人化的體重管理計劃。
有關《行動計劃》的詳情，請瀏覽衞生署「活出健康新方向」專題網站(網址：https://www.change4health.gov.hk)。
作者為衞生署非傳染病處科學主任尹慧珍博士