「不快樂三人組」屬嚴重傷膝 五類人最高危

有一類較嚴重的急性膝傷叫「不快樂三人組」，所謂「三人組」是指該傷患同時涉及膝關節的內側副韌帶、前十字韌帶和內側半月板這3個重要支撐結構，以致同時一併釀成3種損傷，而近年發現不少個案是外側半月板比內側半月板更易受傷。發生「不快樂三人組」會令人頓時行走及屈伸腳也不能，症狀的確令人不快樂亦不方便，而且必須立即求醫。

「不快樂三人組」或稱「不幸三聯症」就是英文常稱的「Unhappy Triad或Terrible Triad」，是涉及前十字韌帶(ACL)、內側半月板、內側副韌帶(MCL)三個部位同時一併受傷的情況。由於英文名稱「Unhappy Triad」是美國骨科醫生D. H. O'Donoghue於五十年代率先提出，故又以之命名為「O'Donoghue's triad歐動那氏三聯症」作為紀念。