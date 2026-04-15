「不快樂三人組」屬嚴重傷膝 五類人最高危

有一類較嚴重的急性膝傷叫「不快樂三人組」，所謂「三人組」是指該傷患同時涉及膝關節的內側副韌帶、前十字韌帶和內側半月板這3個重要支撐結構，以致同時一併釀成3種損傷，而近年發現不少個案是外側半月板比內側半月板更易受傷。發生「不快樂三人組」會令人頓時行走及屈伸腳也不能，症狀的確令人不快樂亦不方便，而且必須立即求醫。
「不快樂三人組」或稱「不幸三聯症」就是英文常稱的「Unhappy Triad或Terrible Triad」，是涉及前十字韌帶(ACL)、內側半月板、內側副韌帶(MCL)三個部位同時一併受傷的情況。由於英文名稱「Unhappy Triad」是美國骨科醫生D. H. O'Donoghue於五十年代率先提出，故又以之命名為「O'Donoghue's triad歐動那氏三聯症」作為紀念。
「不快樂三人組」患者的常見症狀，包括：
受傷時即聽到或感覺到「啪」一聲；
膝蓋內側劇痛；
膝關節周圍可於數分鐘至數小時內腫起來；
膝關節僵硬、感覺似被「Lock死咗」，以致走路困難；
難於伸直腳及屈腳；
膝關節不穩定；
膝蓋可在受傷一兩天內發瘀起來。
臨床上，最常發生「不快樂三人組」的高危人士大多是下列5項運動的專業運動員及愛好者，包括：
美式足球或欖球：當球員腳掌踏緊地面時側面被攔截而受強力撞擊，就很容易導致膝蓋外翻並扭轉而受傷；
足球：常在高速傳球中突然切換方向，又或在鏟波、搶波時，發生膝部碰撞與扭曲而致；
籃球：常見於跳躍後落地不穩，或在快速切入、轉身時膝蓋過度受力而受傷；
滑雪(尤其雙板滑雪)：由於滑雪者雙腳被固定在長長的滑雪板上，當高速滑行中突然摔倒或滑雪板邊緣意外卡進雪地，而膝蓋受到由外向內的強力撞擊(外翻壓力)後身體仍慣性繼續旋轉，就會直接拉扯膝關節內的前十字韌帶、內側半月板、內側副韌帶，導致該三處的組織同時斷裂或撕裂；
格鬥運動或摔角：在近身糾纏或被對手施加關節技、摔擲時，膝蓋可能承受非正常的側向壓力而受傷。
由於大多「不快樂三人組」患者的相關受傷位置撕裂情況較嚴重，故一般需接受手術治療。
作者為香港港安醫院—荃灣骨科顧問醫生陳子釗