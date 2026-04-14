熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Apr-14 12:30
更新：2026-Apr-14 12:30
莊子老師 冰人呼吸法Master

三大盲點令新手參賽HYROX易受傷

分享：
三大盲點令新手參賽HYROX易受傷

三大盲點令新手參賽HYROX易受傷

adblk4

不少新手玩HYROX後，易出現不同形式身體傷害，原因是3大盲點。

盲點1：「我平時有跑開步，玩HYROX都應該無問題啦！」

真相：HYROX比賽內的8公里跑步屬「分段跑＋高強度體能關卡」，與閒時在街或運動場內的跑步完全不同。當中，心肺、肌耐力、爆發力缺一不可。

盲點2：「我有喺Gym房做開重訓，體能應該夠哂啦！」

真相： Gym房的「分組休息訓練」不等同於HYROX比賽中的「持續高強度代謝壓力」。即使肌肉足夠應付HYROX比賽，但心肺系統可能率先Collapse

盲點3：「比賽前四星期開始練，應該仲嚟得切！」

adblk5

真相：新手最少需要12個星期(3個月，甚至更長時間)的系統化訓練才夠，倉促備賽，有可能增加受傷風險。

建議完成5個測試方可參賽

如何知道身體已準備好參加HYROX？以下5組動作，輕鬆做到，便可以了：

1.可連續以Zone 2配速，跑5公里；

2.進行深蹲20次，不可以出現膝痛

3.標準伏地挺身15(注意：腰背要直)

4.單腳站立30秒；

5.坐在地上，雙腳合起來，伸直放前方，再用手指觸碰腳趾。

倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
WhatsApphttps://wa.me/85230015876

adblk6

文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
https://www.facebook.com/triohealthphysio 

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務