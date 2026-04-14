三大盲點令新手參賽HYROX易受傷

不少新手玩HYROX後，易出現不同形式身體傷害，原因是3大盲點。

盲點1：「我平時有跑開步，玩HYROX都應該無問題啦！」

真相：HYROX比賽內的8公里跑步屬「分段跑＋高強度體能關卡」，與閒時在街或運動場內的跑步完全不同。當中，心肺、肌耐力、爆發力缺一不可。

盲點2：「我有喺Gym房做開重訓，體能應該夠哂啦！」

真相： Gym房的「分組休息訓練」不等同於HYROX比賽中的「持續高強度代謝壓力」。即使肌肉足夠應付HYROX比賽，但心肺系統可能率先Collapse。

盲點3：「比賽前四星期開始練，應該仲嚟得切！」