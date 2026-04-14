三大盲點令新手參賽HYROX易受傷

不少新手玩HYROX後，易出現不同形式身體傷害，原因是3大盲點。
盲點1：「我平時有跑開步，玩HYROX都應該無問題啦！」
真相：HYROX比賽內的8公里跑步屬「分段跑＋高強度體能關卡」，與閒時在街或運動場內的跑步完全不同。當中，心肺、肌耐力、爆發力缺一不可。
盲點2：「我有喺Gym房做開重訓，體能應該夠哂啦！」
真相： Gym房的「分組休息訓練」不等同於HYROX比賽中的「持續高強度代謝壓力」。即使肌肉足夠應付HYROX比賽，但心肺系統可能率先Collapse。
盲點3：「比賽前四星期開始練，應該仲嚟得切！」
真相：新手最少需要12個星期(即3個月，甚至更長時間)的系統化訓練才夠，倉促備賽，有可能增加受傷風險。
建議完成5個測試方可參賽
如何知道身體已準備好參加HYROX？以下5組動作，輕鬆做到，便可以了：
1.可連續以Zone 2配速，跑5公里；
2.進行深蹲20次，不可以出現膝痛 ；
3.標準伏地挺身15次(注意：腰背要直)；
4.單腳站立30秒；
5.坐在地上，雙腳合起來，伸直放前方，再用手指觸碰腳趾。
倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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