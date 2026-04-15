隱形遊樂場風險：慎防兒童手肘骨折

即使你處身的環境沒選擇，但無論是大人或小童，假如由高處跌倒，都會本能地伸手撐地來保護軀幹。雖然兒童遊樂場上鋪了軟墊，對攀爬設施的高度並使用者的年齡都有所限制，但當小童失手不慎墮下，衝擊力仍會由手掌沿着前臂，傳遞至手肘的「肱骨髁上」位置。它在兒童骨骼尚未成形前十分脆弱，以致3至7歲兒童在遊樂場內偶然發生骨折。
聽得見痛哭聲，由遠漸走近？家長除了發現小童在跌倒後，手肘立刻劇痛、變形且不能活動外，更需要擔心骨折一旦移位後，或會擠壓手肘內的神經和血管。故此，家長必須立即帶同小童來求診和照X光。在診症室內，骨科醫生會特別檢查小童能否做出OK手勢，以評估手臂內的前骨間神經，有沒有受損的跡象：如果小童無法屈曲拇指與食指的關節，則代表這條神經因骨折移位而受損。更嚴重的情況，正是手部冰冷和脈搏微弱，代表血液循環受阻。若不及時處理，前臂肌肉就有機會因缺血而壞死，最終導致缺血性攣縮，令兒童手部出現不可逆轉的殘疾。
治療方案須根據X光片上，骨折移位程度來制訂。倘若骨折沒有移位，小童便只需要打石膏約4周就可痊癒。但對於大多數移位的骨折個案，為要確保骨折得以在「正向引導」下，精準地復位，避免畸形癒合，並盡快解除對神經和血管的壓力，骨科醫生都會建議家長，讓小童接受緊急骨折手術。手術須在全身麻醉下進行，首先在影像引導下將骨折復位，「按部砌好它」；然後用經皮鋼針來固定骨折；最後再加上石膏來保護它，如同在它周圍築起「城堡」。當X光顯示骨折在術後4至6周內癒合，醫生便會為小童拆石膏和拔除鋼針，讓手肘「毋須再隱形」，孩童能夠嬉戲，手臂再無牽掛，仍可再次攀爬。但在等待拆石膏期間，石膏往往變成了兒童畫冊，任由小朋友天馬行空地劃上「恐龍和巨塔」。
遊歷過兒童世界，誰沒有留下傷疤？其實骨科(Orthopaedics)一詞，源自希臘語根Orthos(矯正)與Paidion(兒童)，字面上可翻譯成「矯正兒童」。這正好與藝人被要求以身作則，正向引導年青人的國家級任務不謀而合！
延伸閱讀：《骨折修理員》(https://bit.ly/41sRXRy)
作者為骨科專科醫生