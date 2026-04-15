隱形遊樂場風險：慎防兒童手肘骨折

即使你處身的環境沒選擇，但無論是大人或小童，假如由高處跌倒，都會本能地伸手撐地來保護軀幹。雖然兒童遊樂場上鋪了軟墊，對攀爬設施的高度並使用者的年齡都有所限制，但當小童失手不慎墮下，衝擊力仍會由手掌沿着前臂，傳遞至手肘的「肱骨髁上」位置。它在兒童骨骼尚未成形前十分脆弱，以致3至7歲兒童在遊樂場內偶然發生骨折。

聽得見痛哭聲，由遠漸走近？家長除了發現小童在跌倒後，手肘立刻劇痛、變形且不能活動外，更需要擔心骨折一旦移位後，或會擠壓手肘內的神經和血管。故此，家長必須立即帶同小童來求診和照X光。在診症室內，骨科醫生會特別檢查小童能否做出OK手勢，以評估手臂內的前骨間神經，有沒有受損的跡象：如果小童無法屈曲拇指與食指的關節，則代表這條神經因骨折移位而受損。更嚴重的情況，正是手部冰冷和脈搏微弱，代表血液循環受阻。若不及時處理，前臂肌肉就有機會因缺血而壞死，最終導致缺血性攣縮，令兒童手部出現不可逆轉的殘疾。