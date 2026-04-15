身體檢查的必要與不要

定期體檢的重要性不容忽視。早期發現、早期治療，是現代醫學與中醫的共同理想。中醫講「病向淺中醫」，在病未成形之前以調養與干預防止惡化；西醫則以影像與指標監測，期望將病灶發現於萌芽。但亦要留意有否「醫療過度」。

最近有一位95歲的婆婆，例行檢查中被懷疑有乳癌。醫生建議抽針確診，但婆婆年事已高，婆婆及家人都決定不做任何手術及放療或化療的選項。我認為是明智的。根據近年國際醫學期刊多篇文章指出，腫瘤穿刺在特定情況下可能導致癌細胞沿針道播散，尤其在腫瘤表淺或血流豐富的部位。雖然風險比例不高，但對於95歲高齡而無治療意願的個案來說，這樣的「確診」並不改變結果，反而徒增風險與焦慮。