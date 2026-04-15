身體檢查的必要與不要

定期體檢的重要性不容忽視。早期發現、早期治療，是現代醫學與中醫的共同理想。中醫講「病向淺中醫」，在病未成形之前以調養與干預防止惡化；西醫則以影像與指標監測，期望將病灶發現於萌芽。但亦要留意有否「醫療過度」。
最近有一位95歲的婆婆，例行檢查中被懷疑有乳癌。醫生建議抽針確診，但婆婆年事已高，婆婆及家人都決定不做任何手術及放療或化療的選項。我認為是明智的。根據近年國際醫學期刊多篇文章指出，腫瘤穿刺在特定情況下可能導致癌細胞沿針道播散，尤其在腫瘤表淺或血流豐富的部位。雖然風險比例不高，但對於95歲高齡而無治療意願的個案來說，這樣的「確診」並不改變結果，反而徒增風險與焦慮。
另一個求診個案：患者半年前健康檢查時發現前列腺癌一期，接受過抽針與手術治療後病情穩定。保險公司近日建議他再做一次PET-CT掃描，理由是費用可由保險全額支付。因為「不花錢」，家人猶疑是否不要浪費機會？？
PET-CT屬於高劑量輻射檢查，其結果若無臨床依據要求追蹤，對已穩定的病情或許意義有限。再者，PET-CT的靈敏度高，容易偵測到許多並非臨床意義的微小影像訊號，引出不必要的緊張與後續檢查。所以，我建議他先咨詢自己的主診醫生，而非聽從保險經紀建議。
中醫講「陰陽平衡」，醫療行為亦如是。合理的檢查是能讓醫者洞悉疾病演變，制定針對性的調理策略；但若追求「檢查的徹底」、不顧人體負擔，實則不合乎健康之道。中醫強調人體的健康，不僅在於指標數據，更在於氣血運行、情志舒暢、飲食起居之平衡。避免過度檢查，不是拒醫避診，而是健康管理效益上找到最佳平衡點。