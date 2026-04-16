最能刺激GLP-1的不是脂肪

吃脂肪會令你瘦？大台電視節目再有顛覆營養學界的言論。自兩年多前的《減磅不是減肌肉》一文，本欄一直跟進「減肥針」這個城中熱話。當時我提醒大家，跟所有減肥方法一樣，透過減肥藥司美格魯肽(semaglutide)等GLP-1類似物抑制食慾達致減重效果，減脂肪的同時亦難免導致肌肉流失。目前的做法，是治療過程中同時攝取足夠蛋白質和配合適當運動。往後，第三代的減肥針同時作用於GLP-1、GIP和Glucagon共3種荷爾蒙受體，據說減重更有效，但要避免肌肉大量流失仍須靠蛋白質攝取和適當運動配合。崇尚自然的人，自然會問：可以透過飲食刺激GLP-1分泌嗎？

大台電視節目又有錯誤資訊。節目中有「專家」提出，最能夠刺激GLP-1的是脂肪，因此進食脂肪會令你瘦。幾年前一篇名為《Improvement of Glucose Tolerance by Food Factors Having Glucagon-Like Peptide-1 Releasing Activity》的文章卻指出：

Human and animal studies have revealed that dietary proteins/peptides have a potent effect on stimulating GLP-1 secretion. Studies in enteroendocrine cell models have shown that dietary peptides, amino acids, and phytochemicals, such as quercetin, can directly stimulate GLP-1 secretion.

換句話，蛋白質攝取有效刺激GLP-1分泌。我要再三強調的，現有的任何減肥方法都難免導致肌肉流失。減肥針愈有效，肌肉流失的副作用亦同時更嚴重，因此接受任何減肥方法時多補充蛋白質(再配合適當運動)都是必須的。