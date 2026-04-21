《香港中藥材標準》計劃制訂標準 推動中藥材品質與安全

香港是中藥材的重要傳統銷售市場，香港特別行政區政府非常重視其品質及安全。為此，衞生署於2002年開展《香港中藥材標準》(《港標》)計劃，為香港常見的中藥材制訂可靠、完善且國際認可的參考標準，供中藥界及化驗所於驗證中藥材時參考，確保中藥材的品質與安全，並促進中藥的貿易。經過多年的努力，《港標》共已出版12冊，涵蓋357種中藥材的參考標準。

《港標》載錄中藥材的名稱、來源、性狀，以及鑒別、檢查、浸出物和含量測定的測試方法。多年來《港標》亦逐步加入先進的鑒別手段以及提倡使用更環保的「綠色化學」分析手法，例如更多使用超高效液相色譜法進行化學分析，及以去氧核糖核酸(DNA)條碼提高物種的可溯源性等。在制訂標準時，《港標》考慮了中藥材的品質性、安全性及產地等因素，亦同時於中國內地及香港採購中藥材作研究，以反映不同中藥材市場的狀況。

《港標》計劃下設國際專家委員會，以確保《港標》所載的標準與時並進以及與國際接軌。國際專家委員會由本地、中國內地及海外著名專家學者組成。委員會對建立《港標》的原則、方法、參數及分析方法提出意見，並負責制定《港標》的內容、選定研究品種，及建議合適的科研機構進行研究工作。