《香港中藥材標準》計劃制訂標準 推動中藥材品質與安全

香港是中藥材的重要傳統銷售市場，香港特別行政區政府非常重視其品質及安全。為此，衞生署於2002年開展《香港中藥材標準》(《港標》)計劃，為香港常見的中藥材制訂可靠、完善且國際認可的參考標準，供中藥界及化驗所於驗證中藥材時參考，確保中藥材的品質與安全，並促進中藥的貿易。經過多年的努力，《港標》共已出版12冊，涵蓋357種中藥材的參考標準。
《港標》載錄中藥材的名稱、來源、性狀，以及鑒別、檢查、浸出物和含量測定的測試方法。多年來《港標》亦逐步加入先進的鑒別手段以及提倡使用更環保的「綠色化學」分析手法，例如更多使用超高效液相色譜法進行化學分析，及以去氧核糖核酸(DNA)條碼提高物種的可溯源性等。在制訂標準時，《港標》考慮了中藥材的品質性、安全性及產地等因素，亦同時於中國內地及香港採購中藥材作研究，以反映不同中藥材市場的狀況。
《港標》計劃下設國際專家委員會，以確保《港標》所載的標準與時並進以及與國際接軌。國際專家委員會由本地、中國內地及海外著名專家學者組成。委員會對建立《港標》的原則、方法、參數及分析方法提出意見，並負責制定《港標》的內容、選定研究品種，及建議合適的科研機構進行研究工作。
國家一直以來鼎力支持香港的中醫藥發展，《港標》計劃亦得到中國內地規管當局及專家的大力支持。香港特區政府衷心感謝國家藥品監督管理局、國家中醫藥管理局及國家藥典委員會於《港標》的發展過程中給予許多寶貴的意見。
得益於《港標》所收載的中藥材種類日益豐富，其應用範圍已廣泛涵蓋中藥業多個環節，包括中藥材的批發與零售，以及中成藥生產過程的品質控制等。衞生署會繼續致力進行宣傳及培訓工作，積極推動《港標》的實際應用，包括舉辦簡介會，向中藥業及化驗所代表簡介《港標》的內容及最新研究工作。有關《港標》的詳細內容及進一步的資訊，可瀏覽香港特區政府衞生署中醫藥規管辦公室的相關網頁：https://www.cmro.gov.hk/html/b5/useful_information/pgcmti/innovation_and_standards_setting/hkcmms/index.html。
作者為衞生署中醫藥規管辦公室高級藥劑師鄭陳佩華