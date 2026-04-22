男士更年期並非都市傳說 要留意兩大變化加一種障礙

大丈夫好不容易歷盡無數高山低谷，邁向人生收成期，卻同時漸感力有不逮，而且經常心煩氣燥事事不順眼！莫非已踏入傳說中的「男性更年期」？！
其實男性更年期並非傳說，跟女性更年期一樣，是生殖荷爾蒙隨年紀自然下降的人生過程。男性更年期在西方醫學英文稱為Andropause，雖然沒有如女性般「收經」，卻會令男士在40歲打後，睾固酮(英文稱為Testosterone)水平開始逐漸下降，尤其在45歲至60歲之間，下跌幅度和速度更明顯，一旦睾固酮水平跌至不足以應付日常身體所需，就可能出現三大類症狀，包括：
身體變化：經常感到疲倦、精力不足、肌肉力量下降及肌肉減少，以致身形看起來「好似縮咗水」，但腹部和胸部卻脂肪增多，於是即使體重沒有增加，也可出現「大肚腩」和「肥仔波」；
情緒變化：情緒波動大以致易怒易焦慮，做事缺乏動力失去衝勁；
性功能障礙：性慾下降、出現勃起障礙甚或會兼有排尿問題等。
男士若懷疑自己出現以上更年期症狀，應求醫做臨床檢查及安排血液測試來檢驗睾固酮水平是否偏低，有需要或要做進一步檢查以排除患危疾或慢性病的可能性。
當男士確診以上更年期症狀源於睾固酮下跌而致，一般先建議改善不良生活模式，包括戒煙少飲酒、均衡飲食、恆常運動、充足睡眠、減少壓力，若無效紓緩症狀而且睾固酮水平仍偏低，則可跟醫生商量，按身體情況考慮選擇處方荷爾蒙補充療法來幫助回升男性荷爾蒙及緩解症狀，並且可避免因男性荷爾蒙太低而增加心血管病及腦血管疾患的風險。此外，若男士因更年期而影響性功能，現時已有有效的處方藥物治療來治理相關性功能障礙。
作者為香港港安醫院—荃灣泌尿外科顧問醫生王明晧