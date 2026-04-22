男士更年期並非都市傳說 要留意兩大變化加一種障礙

大丈夫好不容易歷盡無數高山低谷，邁向人生收成期，卻同時漸感力有不逮，而且經常心煩氣燥事事不順眼！莫非已踏入傳說中的「男性更年期」？！

其實男性更年期並非傳說，跟女性更年期一樣，是生殖荷爾蒙隨年紀自然下降的人生過程。男性更年期在西方醫學英文稱為Andropause，雖然沒有如女性般「收經」，卻會令男士在40歲打後，睾固酮(英文稱為Testosterone)水平開始逐漸下降，尤其在45歲至60歲之間，下跌幅度和速度更明顯，一旦睾固酮水平跌至不足以應付日常身體所需，就可能出現三大類症狀，包括：