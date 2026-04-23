含粟米糖漿「廢水」及加工零食 有效助你育成脂肪肝

今年4月19日「世界肝臟日World Liver Day」剛過了不久，但其主旨：「Solid Habits, Strong Liver」大家別當「耳邊風」，建議從今天起持之以恆地實踐良好飲食和運動習慣來保持肝臟健康。肝臟是負責代謝脂肪、糖分及酒精的重要器官，當攝入過多熱量(特別是糖分與脂肪)，身體無法完全消耗時，多餘能量會轉化為三酸甘油酯，並堆積在肝臟細胞內。隨著時間當肝臟細胞內脂肪含量超過肝臟總量的5%以上，就造成脂肪肝。 脂肪肝可分為酒精性脂肪肝及非酒精性脂肪肝(或稱代謝性脂肪肝)兩大類型。相對於酒精性脂肪肝(英文簡稱AFLD)的成因是由於長期過量飲酒導致肝臟無法有效代謝酒精而致，非酒精性脂肪肝(英文簡稱NAFLD)，現又稱為代謝性脂肪肝(英文簡稱MASLD)，臨床上發現患者大多均有著長期高糖飲食的不良習慣，以致隨時間使內臟脂肪屯積而造成中央肥胖(即大肚腩)，例如：常吃過量高升糖指數的水果、加工甜點，又或常喝果汁、汽水、手搖飲品等這些含大量果糖、葡萄糖的食物，尤其若經常大吃大喝含糖飲料、甜品及零食等加工食品，當中不少使用了「高果糖粟米糖漿high fructose corn syrup」，因其果糖高度濃縮，以致更易攝取過量。

由於果糖代謝也要靠肝臟將之轉化為脂肪酸，再跟甘油結合而形成三酸甘油酯儲存在肝細胞。因此，長時間持續過量攝取果糖會導致肝臟超負荷運作，最終會令肝臟屯積過多脂肪而造成脂肪肝。另一方面葡萄糖攝取過量，也會導致血糖升高，刺激胰島素分泌。當胰島素過多，會促進脂肪合成並抑制脂肪分解，最後也可導致過量脂肪積存於肝臟。 此外，長期高糖飲食會導致胰島素阻抗，即是細胞對胰島素的敏感性降低，就算有足夠的胰島素，細胞也無法有效利用葡萄糖，於是肝臟又要處理更多的葡萄糖，如此惡性循環，最終沒有用到的糖亦轉化為脂肪儲存，隨日子可導致脂肪肝之外，也會演化成糖尿病，或容易兼有高血壓及其他心血管問題。

不過，有兩類特別情況的人士也有可能患上非酒精性脂肪肝。第一類是長者營養不良或體重過輕，蛋白質攝取不足而致脂肪肝。肝臟需要蛋白質去合成脂蛋白才能將脂肪運送到身體各處，當缺乏蛋白質，脂肪就會在肝臟中堆積，形成脂肪肝。第二類是長期服用類固醇、抗病毒藥物的人士，他們患脂肪肝的風險也較高。 一旦脂肪肝惡化持續，容易出現脂肪性肝炎(多見於非酒精性脂肪肝患者)、肝細胞壞死，並有可能逐漸形成肝纖維化，嚴重者可演變為肝硬化令肝功能衰退，肝癌風險亦比一般人高。

脂肪肝在未出現嚴重纖維化或肝硬化前是可以逆轉。只要持之以恆地改善飲食、運動及生活習慣，並控制好三高，大部分患者可在數年內恢復正常肝臟功能。 作者為香港港安醫院—荃灣肝膽胰臟檢查及治療中心臨床主管及外科顧問醫生馬家榮