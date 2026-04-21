冥想多雜念等同失敗嗎？

有些人或會問，「當我冥想嘅時候，我個腦入面靜唔到落嚟，咁係咪等於冥想失敗咗？」

這種情況，並不是失敗。在進行冥想的過程，腦海是會出現各種雜念，令自己「靜唔到」。這都屬於正常現象。當你察覺到這一切 ，代表你已經正在進行冥想。

總會有人擔心，自己進行冥想時，腦袋停不了，屬一個錯誤表現，而真相是：倘若冥想時，腦袋「一片空白」，反而要提醒自己，「我係咪瞓著咗？」

真正的冥想過程，會經歷以下情況：