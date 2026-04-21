冥想多雜念等同失敗嗎？

有些人或會問，「當我冥想嘅時候，我個腦入面靜唔到落嚟，咁係咪等於冥想失敗咗？」
這種情況，並不是失敗。在進行冥想的過程，腦海是會出現各種雜念，令自己「靜唔到」。這都屬於正常現象。當你察覺到這一切 ，代表你已經正在進行冥想。
總會有人擔心，自己進行冥想時，腦袋停不了，屬一個錯誤表現，而真相是：倘若冥想時，腦袋「一片空白」，反而要提醒自己，「我係咪瞓著咗？」
真正的冥想過程，會經歷以下情況：
腦海中，突然冒出一些想法，例如是「今晚食乜好？」「聽朝起身做乜好？」
然後，你突然覺察，自己在冥想時，集中力不夠，分心想上述事情。
接下來，你只需將專注力集中回自己的呼吸節奏便可以了。對自己分心的事情，不需抗拒。
上述3點，大家可理解為一個「循環」。不少人冥想時，於一分鐘，可以出現無數次「循環」，每次將專注力拉回到呼吸節奏，便算是成功的練習。
人生須恐懼的東西：迷失不自知
人生，真正需要恐懼的，是「根本不知道，自己已經迷失」。就像生活中，我們總被情緒、壓力帶著走，完全沒察覺，繼而影響個人身心健康，甚至做出令日後後悔的事情。冥想，便是訓練大家「看見自己的能力」。
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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