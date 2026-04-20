疫情過去了，但有些傷口卻是看不見的。
翻開急症室的數字，心頭不免一沉。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院急症醫學系的研究發現，新冠疫情期間及之後，因蓄意自我傷害而被送往急症室的個案持續攀升，而且不只是我們印象中「情緒脆弱」的青少年——即使成年男性和年長男性，同樣榜上有名，升幅之大，令人憂慮 。
男人大多從小被教導有淚不輕彈，這句話或許害了不少人。研究指出，許多香港男性遇到心理困擾時，往往不願主動求醫，轉而透過酒精或藥物等釋放壓力。可惜久而久之，問題非但沒有消散，反而愈陷愈深，最後衍生成為嚴重的情緒問題，甚至出現自我傷害。數據顯示，同時伴有酒精或藥物依賴的患者，自傷風險的增幅遠超其他群組 。
我們很容易忘記，每一個數字背後，都是一個真實的人。他可能是你的父親、丈夫，或隔壁那位退休鄰居，外表如常，實際上內裡已正在掙扎。
情緒困擾不會自動消失。研究團隊提醒，雖然表面上疫情看似已經過去，但它的「餘震」仍可能持續發酵，而這不單是男性受影響，不同年齡階層及性別的人士都可能受到情緒困擾，所以社會各界必須共同保持警覺 。求助不是軟弱，而是需要勇氣的選擇。
請多看身邊的人一眼，並多問一句，「你還好嗎？」有時候，一句話，就是一道門。
作者為港大醫學院臨床醫學學院急症醫學系臨床副教授衞家聰醫生