疫情過去了，但有些傷口卻是看不見的。

翻開急症室的數字，心頭不免一沉。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院急症醫學系的研究發現，新冠疫情期間及之後，因蓄意自我傷害而被送往急症室的個案持續攀升，而且不只是我們印象中「情緒脆弱」的青少年——即使成年男性和年長男性，同樣榜上有名，升幅之大，令人憂慮 。

男人大多從小被教導有淚不輕彈，這句話或許害了不少人。研究指出，許多香港男性遇到心理困擾時，往往不願主動求醫，轉而透過酒精或藥物等釋放壓力。可惜久而久之，問題非但沒有消散，反而愈陷愈深，最後衍生成為嚴重的情緒問題，甚至出現自我傷害。數據顯示，同時伴有酒精或藥物依賴的患者，自傷風險的增幅遠超其他群組 。