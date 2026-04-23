每個月牙齦都出血？你可能不知道這跟荷爾蒙有關

診症室裡，不少女性病人都提過同一個煩惱：每逢月經前幾天，刷牙特別容易出血，牙齦也明顯紅腫。她們往往認為自己刷牙手法太重，便開始愈刷愈輕。然而，問題其實與刷牙力度無關——是荷爾蒙在主導這一切。女性一生中要歷經多個荷爾蒙急劇變化的階段：青春期、月經周期、懷孕、產後及更年期。在這些時期，雌激素(Estrogen)和黃體酮(Progesterone)的波動，會直接影響牙齦組織的血流量及免疫反應對口腔細菌的敏感程度。即使口腔衛生習慣沒有任何改變，荷爾蒙的升降本身就足以令牙齦更容易發炎、腫脹、出血。

臨床研究顯示，部分女性在月經來臨前數天，會出現牙齦明顯腫脹及出血加劇的現象，稱為「月經性牙齦炎(Menstrual Gingivitis)」，通常在月經結束後逐漸緩解。青春期少女同樣可能因雌激素及黃體酮急升，令牙齦對牙菌膜的炎症反應異常強烈，即使牙菌膜量不多，也可引起明顯的牙齦炎症狀。使用口服避孕藥的女性，亦可能出現類似的牙齦敏感問題。如果開始服藥後注意到口腔情況變化，建議告知牙醫，讓對方了解你的用藥狀況。

更需要正視的是，有研究指出，若孕婦的牙周病控制不善，口腔炎症所釋放的介質可能透過血液循環影響子宮，與早產及嬰兒低出生體重存在關聯。因此，懷孕期間維持良好的口腔衛生及定期牙科護理，並非可有可無，而是對胎兒健康同樣重要的環節。建議計劃懷孕的女性，在備孕階段預先進行全面口腔檢查及洗牙。

懷孕期間，體內黃體酮水平顯著上升，令牙齦血管對細菌毒素的反應更為激烈，「妊娠性牙齦炎(Pregnancy Gingivitis)」因而成為孕婦最常見的口腔問題之一。症狀包括牙齦紅腫、容易出血，部分孕婦甚至會出現牙齦上的良性增生組織，稱為「懷孕性牙齦瘤(Pyogenic Granuloma)」，外觀雖然嚇人，通常無需特別處理，產後多會自行消退。

更年期前後，雌激素水平明顯下降，部分女性會出現口腔黏膜乾燥及灼熱感(稱為「口腔灼燒綜合症 Burning Mouth Syndrome」)，以及牙齦萎縮加速的情況。同時，雌激素的減少亦會影響顎骨的骨密度，令骨質疏鬆的風險上升，間接影響牙齒的支撐結構。對於正在接受荷爾蒙補充療法的女性，部分藥物可能影響牙齦狀況，同樣建議知會牙醫，讓對方掌握完整的健康圖像，提供更貼心的護理方案。

更年期：另一個被忽略的口腔轉變期

A：可以。洗牙是安全的，特別建議在懷孕中期(約14至28周)進行，此階段相對穩定。懷孕前3個月和後3個月如須進行較複雜的治療，建議先諮詢婦產科醫生意見。

Q：荷爾蒙引起的牙齦出血需要治療嗎？

A：若出血頻繁或伴隨明顯腫痛，應盡早求診。荷爾蒙只是令牙齦更敏感，本質上仍需確保口腔清潔良好。洗牙、改善刷牙及使用牙線的習慣，通常能顯著改善情況。

Q：月經期間刷牙需要特別注意嗎？

A：可以在月經前後更加留意牙齦狀況，如發現出血比平時明顯，不要因此減少刷牙或牙線的使用，反而應保持甚至加強口腔清潔。如情況持續嚴重，應諮詢牙醫。