靈實We are the Advocates系列：提升社區對預設照顧計劃的認知 (二之一)

靈實的服務精神，一直圍繞「尊重生命‧改變生命」而展開。這份精神服務的對象，由此至終不僅僅是停留在服務使用者身上，而是包括他們身邊的照顧者。我們一直側耳傾聽照顧者的需要，讓忙於照顧親人及摯愛的他們沒有被忽視，並透過機構兼顧「身心社靈」需要的全人關顧服務，為照顧者的不同需要提供支援，陪伴他們走過這條不易行的道路。 在資源有限的前提下，社會的支援彷彿總是先到了其他地方。在這些匆忙的照顧者身影上，靈實看到了他們所面對的挑戰以及承受的壓力，並盡力提供不同支援。

對於照顧者而言，照顧工作既是沉重得化不開的愛，也是24小時無間斷的付出及責任。照顧者所透支的，不僅僅是時間和體力，還有自己的情緒，尤其是當他們看到被照顧的親人或摯愛病情轉差。當中有些人，更可能會因此而過分自責，或者忽略自身要求。 白髮蒼蒼、步履蹣跚的長者，仍然吃力地照顧另一半；正值壯年的上班族，在工作、子女與父母間分身乏術；在愛與責任的重責前，照顧者的身體開始出現各式各樣問題……以上照顧者的身影並非憑空想像，而是在香港大街小巷不斷出現的情節。我們或許早已見怪不怪，但隨著人口老化，這些畫面將來只會愈來愈頻繁出現。

在身體及心理層面的挑戰之外，長時間照顧也容易令照顧者逐漸與朋友、社會脫節。高昂的醫療及護理費用，也會造成沉重的經濟負擔。 對靈實而言，照顧者與他們所照顧的親人及摯愛，都是獨立而必須被尊重的生命。我們不但教授照顧者「如何照顧」，更會以照顧者為中心出發，支援他們的不同需要，包括照顧他們的情緒健康、協助他們重建社交及社區連結、與他們一起進行未來的生命規劃等。 一直以來，靈實都在透過不同層面的支援協助照顧者，包括設有照顧者支援中心，提供悠閒空間、紓壓活動及照顧訓練、暫託或暫宿服務。此外，我們也提供各式上門、日夜間護理、清潔及送飯服務等，多方位支援社區內的長者及照顧者。

為了更全面地了解照顧者的壓力來源，靈實同工更以此為題進行調查，發現原來照顧者的壓力來源之一，是不知道當親人及摯愛在身體狀況或病情惡化時，在醫療與護理選擇方面，包括晚期治療方案、個人護理偏好、生命末期醫療選擇等，有甚麼特別的偏好或意願，也不知道屆時可以到哪裡尋找相關支援。許多時候，照顧者到真的需要面對這些問題時，才驀然發現原來自己對親人及摯愛的選擇一無所知，其中引發的焦慮、不安，足以令照顧者承受更沉重的負擔。

這也正好反映社區對預設照顧計劃(ACP)的認識不足，盡管當局近年已經大力推廣，但不論是照顧者抑或被照顧的一方也好，也不太了解原來可以透過ACP來規劃自己人生最後的階段，從而減輕自己或身邊的照顧者的壓力及不安。 為此，靈實從一個較少人出發的角度，想出了一個或許更有效、也更具影響力的方法，來提升社區對ACP的認知，陪伴照顧者一起走過重重挑戰。這點我們下回再談。