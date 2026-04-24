照顧家人 也是一場需要學習的旅程

照顧家人、陪伴面對疾病，往往不是一時三刻的事，而是一段漫長而充滿變數的旅程。很多照顧者在過程中一邊學習醫療知識，一邊承受情緒壓力，既想為家人撐住，也常常忽略了自己其實同樣需要支援。

不少照顧者分享，壓力並不只來自病情本身，還包括日常照顧安排、角色轉變，以及對未來的不安。有時，連睡眠和夢境都受到影響，卻未必意識到這些正正是壓力累積的訊號。

有見及此，香港防癌會將於2026年5月3日與香港公共圖書館合辦「《走過驚濤駭浪》照顧者公開講座系列2026」，為免費的健康講座，希望透過不同角度的專題分享，為照顧者提供更全面的支援與指引。香港防癌會亦非常榮幸邀請到醫務衞生局副局長范婉雯醫生擔任講座的主禮嘉賓。