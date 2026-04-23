聽力損失是腦老化與 失智症風險早期標誌

年紀大，機器壞。根據世界衛生組織統計，60歲以上的長者約四分一有聽力損失，75歲以上的比例更增至一半。隨著人口老化，加上大城市的噪音環境，港人面對聽力損失的問題是可想而知的。聽不到說話，除了為日常生活帶來種種不便，亦往往是銀髮夫婦家衰口不停的導火線。但原來，聽力損失更有可能增加失智症風險最近，一項名為《Hearing Loss, Brain Structure, Cognition, and Dementia Risk in the Framingham Heart Study》的研究發現：

This cohort study highlights a significant association between hearing loss and smaller brain volume, with an accelerated accrual of white matter abnormalities, an accelerated decline in executive function, and a near tripling of dementia risk among persons carrying an APOE ε4 allele that is partially mitigated by hearing aid use. The findings suggest that testing for hearing loss may be helpful in identifying potential future risk of dementia.

聽力損失與失智症的因果關係，近年逐漸受到關注。這項最新研究重要的地方，我認為主要是研究從中年期(聽力評估時平均年齡僅58.1歲)開始追蹤，並發現聽力損失與執行功能加速下降有關。另外，我們都知道APOEε4基因攜帶者的失智症風險較高，但以往研究較少探討基因與其他風險因素的交互作用關係(風險提升近乎3倍)。這個發現重要，因為它提醒我們，天生帶有APOEε4基因的人，要及早加倍留意自己的聽力，以聽力損失作為失智症風險的一個早期指標，有需要時適當選用助聽器可能有助降低風險。