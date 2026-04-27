常服中藥 會鐵超標？

最近有病人分享，朋友見他服中藥，便提醒他：「食咁多中藥，小心鐵超標！」理據竟然是煎藥器皿多用金屬鍋，擔心鐵離子溶出累積。但從中醫及現代醫學角度看，絕對是一種誤解。
首先，中藥本身並非鐵劑。補血類方劑如四物湯、當歸補血湯，目的是調和氣血、健脾養肝，讓身體自行生血，並非直接「補鐵」。而正規處方劑量有限，身體有自然調節機制，不易造成超載。
至於煎藥器皿的擔憂，《本草綱目》早已記載「凡諸草木藥皆忌鐵器」，原因是中藥含單寧、有機酸等成分，與鐵接觸易產生化學反應，使藥液變黑變綠、產生異味，甚至降低藥效或引起輕微胃腸不適。現代GMP合格中藥多以濃縮顆粒或飲片形式提供，若煎煮中藥則建議用砂鍋、陶瓷鍋或不銹鋼鍋(避免長時間高溫接觸)，政府、藥廠及正規中醫診所早已嚴格把關，不會讓鐵超標成為問題。
專業中醫師在最大程度上會避免此事發生：開方前必辨證論治，選用合格藥材，劑量精準，絕不盲目亂補，並叮囑患者使用合適器皿。
真正要警惕的，反而是「信巫不信醫」：盲目聽信偏方、來路不明的補品或非專業人士的「勸說」。例如自行購買含重金屬風險的秘方、亂吃未經檢驗的保健品，或聽信「多補總有益」，才真正容易導致鐵超標，損傷肝腎、心血管。
總之，正規中醫處方、GMP合格中藥，鐵超標風險極低。長期服藥者，可定期驗血監測肝腎功能與鐵指標，有疑問時可直接詢問醫師，而非道聽塗說。養生貴在科學，盲目擔心或亂補，隨時適得其反。