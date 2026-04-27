常服中藥 會鐵超標？

最近有病人分享，朋友見他服中藥，便提醒他：「食咁多中藥，小心鐵超標！」理據竟然是煎藥器皿多用金屬鍋，擔心鐵離子溶出累積。但從中醫及現代醫學角度看，絕對是一種誤解。

首先，中藥本身並非鐵劑。補血類方劑如四物湯、當歸補血湯，目的是調和氣血、健脾養肝，讓身體自行生血，並非直接「補鐵」。而正規處方劑量有限，身體有自然調節機制，不易造成超載。

至於煎藥器皿的擔憂，《本草綱目》早已記載「凡諸草木藥皆忌鐵器」，原因是中藥含單寧、有機酸等成分，與鐵接觸易產生化學反應，使藥液變黑變綠、產生異味，甚至降低藥效或引起輕微胃腸不適。現代GMP合格中藥多以濃縮顆粒或飲片形式提供，若煎煮中藥則建議用砂鍋、陶瓷鍋或不銹鋼鍋(避免長時間高溫接觸)，政府、藥廠及正規中醫診所早已嚴格把關，不會讓鐵超標成為問題。