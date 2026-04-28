醫者期望或成為客人煩擾

早前，莊子老師在這裡分享過，在今年3月初，自己前往美國，完成了一個藏醫旅修。過程除學習到治療上的Hard Skill，例如草藥應用、穴位按摩手法及親身體驗「神農嘗百草」的滋味外，自己亦強調，醫者需要先學曉照顧自己，才可以照顧客人。

今篇，想再詳細解釋當中的覺悟。我相信，這個覺悟，不只適用於醫者，即使是現實生活中每位「教授者」，也是用得著。

整個旅修之旅，自己有兩個內在得著：

首先，學曉每天需擁有一個強大的慈悲心，及想幫大家解除痛苦的心。對每位信任自己的客人，需感激他們的信任。