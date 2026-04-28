醫者期望或成為客人煩擾

早前，莊子老師在這裡分享過，在今年3月初，自己前往美國，完成了一個藏醫旅修。過程除學習到治療上的Hard Skill，例如草藥應用、穴位按摩手法及親身體驗「神農嘗百草」的滋味外，自己亦強調，醫者需要先學曉照顧自己，才可以照顧客人。
今篇，想再詳細解釋當中的覺悟。我相信，這個覺悟，不只適用於醫者，即使是現實生活中每位「教授者」，也是用得著。
整個旅修之旅，自己有兩個內在得著：
首先，學曉每天需擁有一個強大的慈悲心，及想幫大家解除痛苦的心。對每位信任自己的客人，需感激他們的信任。
第二，為客人治療期間，好好調整個人心態。過往，自己對每位客人放了很多期望，盼客人可早日康復，痛症盡快緩解。這個心態，本質不壞。但問題是，當期望過大，這種念，便成為強大執著。最終，出現反效果，客人對於我的話語，未必感覺舒服，甚至覺得「很煩」。與此同時，正所謂「愈期望，愈失望」，亦給予自己太多壓力，影響身心健康。
解脫之道在於內在
每一個治療過程，醫者不只是治療客人，也是在治療自己。想幫助客人，必先需照顧好自己的內在，這才有更大的慈悲心，幫助別人。就像一行禪師曾經提及過的「The Way out is in」(解脫之道在於內在)。
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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