幼兒下體癢小便赤其實很常見

幼兒無論男童或女童，偶爾出現下體痕癢或小便時刺痛的情況並不罕見。父母常第一時間懷疑是尿道炎，但尿道炎通常以發燒為主要症狀，且較少只伴隨局部不適。若孩子僅有痕癢或赤痛，問題多數出在尿道出口附近的局部炎症，例如男童包皮炎或女童外陰炎。這類炎症多為非細菌性，通常由尿液殘留刺激引起，透過簡單治療即可緩解。若症狀頻繁，則須從根本改善孩子的衛生與排尿習慣。

包皮炎或外陰炎常表現為下體痕癢、輕微紅腫或小便刺痛，主要成因是尿液殘留在尿道口附近，刺激局部皮膚。常見誘因包括：清潔不徹底、小便後尿液未完全擦乾；幼兒膀胱控制未成熟，導致小量尿液滲漏；或因玩耍而憋尿，使尿液刺激性增加。此外，使用刺激性肥皂、穿不透氣內褲或過敏體質，也會加劇症狀。