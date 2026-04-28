服藥太多，要停一停？

望著床頭日漸增多的藥瓶，往往會湧現一種憂慮：我是否服了太多藥？

同時服用多種藥物的核心問題，並非藥物的數量本身，而在於這些藥物是否合適、是否按正確方式服用，以及藥物之間是否存在相互作用。服用的藥物種類愈多，出現藥物相互作用問題的風險便愈大，尤其是處方藥與非處方藥同時服用時。然而，並非每種藥物組合都帶有實質風險。

任何藥物相互作用的風險，取決於多項個人因素，包括所涉及的具體藥物、劑量、患者年齡，以及腎臟和肝臟的功能狀況。某種藥物可能減慢另一種藥物的代謝，令其在體內滯留時間遠超預期。其中一個最常見且最有害的錯誤，是患者每逢傷風、發燒或輕微患病，便自行停服原有的長期藥物。這種想法看似合理，但在大多數情況下，從醫學角度而言並不正確。