會痊癒的CRPS：比分手更痛的手痛

在人來人往的街道上，Jace總是下意識地護著左手，避開任何與她擦身而過的途人。3個月前，那場無疾而終的分手，令她在雨夜中分神跌倒，左手着地，以致手腕輕微骨折。雖然經過石膏固定後，X光顯示骨折早已癒合，但對Jace而言，手腕雖擺脫了石膏的束縛，卻彷彿患上了「PTSD」(創傷後壓力綜合症)。那種明明外傷已逝，卻在日常生活中反覆閃現的劇痛，像極了那段揮之不去的分手陰影，即便想伸手去重拾生趣，也變得有心無力。

誰帶給我CRPS?

這種醫學上被稱為「複雜性局部疼痛綜合症」(CRPS)的慢性痛症，源於神經系統出現錯誤，對創傷產生過度負面的記憶，令受傷的身體部位，在治療過程中痛楚持續，猶如墮進一場無法終結的疼痛噩夢。 它最典型的特徵，就是疼痛程度與本來的傷勢不成比例。例如患者只是手腕扭傷，毋須手術治療，但痛楚卻竟是骨折病人之數倍。即便在穿衣時，衣袖在患處輕輕滑過，都可誘發有如針刺、火燒般的劇痛。有研究指，CRPS的疼痛指數，甚至乎比起分娩及手指截肢更高，因此它的確比「分手」(手指分離)更痛。