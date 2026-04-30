研究顯示，雖然較低成本的OTC(Over-the-counter, 非處方)助聽器有效助聽，但最佳成效仍來自聽力師協助選配。高端助聽器的額外成本未獲得數據支持，無法證明其優越性。

根據政府統計處最近一項有關殘疾人士及長期病患者的全港性統計調查，估計2020年有47,900名聽覺有困難人士。當中83%為65歲或以上長者，而聽覺有困難人士，只有33%使用助聽器或人工耳蝸。另一方面，衛生署長者健康服務提醒大家，失聽可分為傳音性失聽(外耳或中耳部分出現毛病，引致聲波不能由外耳道傳送到內耳)、感音性失聽(內耳部分通往腦部的神經系統出現問題，例如退化)、混合性失聽(中耳及內耳的組織均受到干擾)3大類。由於初期失聽的徵狀不明顯，而每個人的失聽類型、程度、耳朵結構、大腦處理能力、生活習慣等各有不同；同一款助聽器在不同人身上的體驗可差天共地，導致發現失聽問題後不容易短時間選購最適合的助聽器。