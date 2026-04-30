肩膊慣性甩骹 妨礙生活和運動 根治靠手術加術後復健

肩膊的肩關節，可360度大幅轉動，是人體最靈活的關節之一，惟當受猛烈撞擊，會造成肩關節脫骱，即俗稱「甩骹」，醫治後如不做好復健，可障礙康復，並容易變成慣性脫骱，令到日常簡單如穿衣、舉手拿東西等動作，也會引發肩關節滑脫，並影響日後重返比賽。 人體的肩關節，由肱骨(上臂骨)頂部呈圓球形的肱骨頭(肩球)，「套入」在肩胛骨末端的關節盂(肩窩)而構成。肩窩的「窩位」比較淺，只能包蓋著1/3部分的肩球，於是周邊就有盂唇(肩唇)這個纖維軟骨組織包圍著，並形成吸入密封狀態去覆蓋及承托著肩球，從而發揮維持肩關節穩定性，阻止活動時脫骱的功能。另外，肩膊亦有韌帶和肌肉協助靈活郁動和穩定性。

肩關節脫骱，就是當肩球從肩窩中滑脫的情況，即俗稱「膊頭甩骹」。臨床上成因多是運動時遭強力撞擊、或受外力猛烈拉扯、摔倒墮地所致。而打籃球、欖球，進行拳擊、空手道等撞擊性運動的人士，均屬高危一族。 肩關節脫骱的患者，會因肩球向前內側方向移位，而呈現「方形膊頭」，並感到劇痛、腫脹，而且肩膀沒法郁動，同時會感到手臂麻痺、乏力。 只要患過一次的肩關節脫骱，就容易復發，加劇肩球、肩窩和肩唇損傷及鬆弛，如不正視，及早求醫接受適切治療，隨日子會造成慣性脫骱。臨床上，初次脫骱小於20歲者，復發機率達83%；初次脫骱小於30歲者，復發機率亦達63%；至於初次脫骱大過40歲者，復發機率也有16%。

一旦有慣性肩關節脫骱，日常簡單動作例如伸手按電梯、穿褸換衫、甚至只是伸懶腰，也足以再次引發「膊頭甩骹」，造成生活諸多不便，也不能在運動場上再有出色表演。 提醒大家絕不宜按患者要求而協助「托骹」復位。因為當出現肩關節脫骱時，已有可能是某些骨折或神經線受損的警兆，如果胡亂幫忙「托骹」復位，會加劇相關併發情況，又或患身本身沒有併發異樣，卻可能因錯誤復位方法而終釀成骨折或甚神經線受損。 肩關節脫骱時，肩球周邊的肩唇最易受損及撕裂，亦可引致以下較嚴重的病變。例如：當脫骱導致肩窩前下方的肩唇撕裂，就會造成「肩關節班卡氏病變」(Bankart lesion)。當肩窩前下方骨裂，碎骨連著前方的肩唇，則造成「骨性班卡氏損傷」(Bony Bankart lesion)，令肩唇損傷更嚴重。至於當肩球後上方因撞擊肩窩而凹陷，就造成了「希爾沙克病變」(Hill-Sach lesion)。

因此，當肩關節脫骱時，須盡早求醫莫遲疑。初次肩關節脫骱的患者如經診斷後沒有嚴重病變，醫生會先為患者打止痛針或用麻醉藥，然後在手臂呈放鬆狀態下，用手牽扯的方法做復位。 要根治慣性甩骹，就要做手術，將沿肩窩周邊已鬆弛或脫落了的肩唇和附近的韌帶，「黏貼」回原位，達到復位效果。手術會以微創方式進行，患者即日或留院一晚可出院。術後患者需要戴上手掛4至6星期，保護上臂，隨後跟足指示持續做復康運動，可全面復原。 「肩關節班卡氏病變」，或傷患範圍較小的「骨性班卡氏損傷」，一般可以關節鏡手術醫治，而有「希爾沙克病變」的患者，則或需要接受修復肩關節囊後方的手術。

肩關節脫骱患者接受了手術加復康的治療方案之後，至少6個星期後可如常駕駛私家車，3至6個月內可以做到簡單運動，但如要重新參與撞擊性運動，就要等至少半年以上。 作者為香港港安醫院—荃灣骨科顧問醫生霍偉明