閱讀如何幫助我們愛錫自己

慈悲自己(Self-compassion)由三大元素組成：

自我關懷：對自己溫柔呵護，而不是嚴苛批評； 認同困苦及缺點：此為人皆有之，你有我有； 正念：宏觀地看到人的心境恆變，有苦有甜，而非只緊握着痛苦。

如何做到對自己仁慈呢？對不少人來說，知易行難，尤其對於思想傾向負面的人來說。近年，日本大分大學發表的一項醫學研究，發現了一個價錢相宜但優雅的好方法，幫助我們愛錫自己多些。

研究團隊招募了130名健康成年人，研究幾種性格類型(包括抑鬱、易怒、樂天)與慈悲自己的關係，同時探討生活習慣(包括運動、聽音樂、閱讀、冥想)在兩者之間會否發揮作用。研究發現抑鬱性格的人，慈悲自己的程度較低；閱讀得多的人，慈悲自己的程度較高。最有趣的是：閱讀習慣可以補償抑鬱性格所導致的「對自己唔夠慈悲」。這樣，即使一個人傾向自我批評，對自己嚴苛，都可以透過閱讀習慣，漸漸對自己仁慈溫柔一些。