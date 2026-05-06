閱讀如何幫助我們愛錫自己

慈悲自己(Self-compassion)由三大元素組成：
自我關懷：對自己溫柔呵護，而不是嚴苛批評；
認同困苦及缺點：此為人皆有之，你有我有；
正念：宏觀地看到人的心境恆變，有苦有甜，而非只緊握着痛苦。
如何做到對自己仁慈呢？對不少人來說，知易行難，尤其對於思想傾向負面的人來說。近年，日本大分大學發表的一項醫學研究，發現了一個價錢相宜但優雅的好方法，幫助我們愛錫自己多些。
研究團隊招募了130名健康成年人，研究幾種性格類型(包括抑鬱、易怒、樂天)與慈悲自己的關係，同時探討生活習慣(包括運動、聽音樂、閱讀、冥想)在兩者之間會否發揮作用。研究發現抑鬱性格的人，慈悲自己的程度較低；閱讀得多的人，慈悲自己的程度較高。最有趣的是：閱讀習慣可以補償抑鬱性格所導致的「對自己唔夠慈悲」。這樣，即使一個人傾向自我批評，對自己嚴苛，都可以透過閱讀習慣，漸漸對自己仁慈溫柔一些。
為甚麼閱讀會有這種效果呢？當我們閱讀時，特別是閱讀文學作品時，我們進入故事人物的世界中，感受他們的經歷，從宏觀的視野去理解人。當我們在書中遇見與自己相似，並正在經歷困難的角色時，我們會為這一個像我的人傷感，想安慰他，想出手相助，亦都會為他們能夠脫險並克服困難而感到喜悅。這種閱讀過程，正正就是體現慈悲自己的核心。當我們有這種閱讀習慣，久而久之，我們自然就開始以看待故事角色那樣的眼光，去看待自己既有同情和耐性，亦有客觀、冷靜以及智慧。上述研究的參與者平均每周閱讀3.2小時。即是每天累積大約半小時，無論在搭車，午餐時間還是睡前，那些碎片時間，都可以用來閱讀，透過閱讀作為日常「慈悲自己」練習。在忙碌的日常生活中，閱讀提供了一條路徑，通往片刻的安寧，進入書中的世界，與書中的人物相遇，溫柔地對待他們，同情他們的遭遇，理解他們的困難，欣賞他們的努力，這樣，我們就能從中學會善待現實世界中的自己。
作者為精神科專科醫生崔永豪