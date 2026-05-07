血糖控制不好，牙齒先報警——糖尿病患者的口腔危機

病人：「醫生，我有糖尿病，跟看牙齒有關係嗎？」 醫生：「關係比你想像的深得多。」 這段對話，在診症室裡幾乎每隔幾周便會出現一次。很多糖尿病患者來覆診，不是牙齦持續腫痛，便是洗完牙不久牙石便迅速積聚，或是傷口癒合特別緩慢。當他們告訴我有糖尿病史，很多情況便開始有了解釋。糖尿病是牙周病的主要風險因素之一，而這個關係並非單向——兩者之間存在一種相互影響、相互惡化的雙向機制，值得每一位糖尿病患者認真了解。 為甚麼糖尿病患者的牙周問題特別嚴重？

糖尿病患者普遍存在免疫功能下降和血管微循環受損的問題。牙齦組織依賴良好的血液供應和免疫防禦來對抗細菌，而糖尿病破壞了這兩項機制。因此，當口腔細菌引起牙齦炎症時，糖尿病患者的身體反應更劇烈、更難以自我修復，炎症更容易由牙齦炎(Gingivitis)進展為牙周炎(Periodontitis)——即累及牙床骨和牙周韌帶的深層感染。牙周炎若不及時治療，牙床骨會持續流失，牙齒逐漸鬆動，最終可能需要拔除。研究顯示，血糖控制愈差(以糖化血紅蛋白HbA1c衡量)，牙周病的嚴重程度往往也愈高；牙周病被醫學界稱為糖尿病的「第六大併發症」。

反過來看：牙周病讓血糖更難控制 更值得注意的，是另一個方向的影響。牙周組織的慢性炎症會持續釋放大量炎症介質(Inflammatory Mediators)，這些物質會干擾胰島素的正常作用，令胰島素阻抗(Insulin Resistance)上升，使血糖更難控制。換言之，即使患者在飲食和藥物方面做得很好，若口腔存在未受控制的牙周炎症，血糖仍可能難以達標。令人鼓舞的是，有研究顯示，積極治療牙周病後，糖尿病患者的HbA1c水平有統計學意義上的改善。這意味著，照顧好口腔，是協助管理血糖不應被忽視的途徑。

糖尿病患者在牙科需要特別注意甚麼？ 首先，請主動告知牙醫你的糖尿病狀況及目前的血糖控制水平。血糖過高時，感染風險上升，傷口癒合亦較慢，部分手術(如植牙、拔牙)需要在血糖控制穩定後才適宜進行。其次，糖尿病患者應增加牙科覆診頻率，建議每3至4個月洗牙一次，而非一般人的每6個月。此外，口腔乾燥是部分糖尿病藥物的副作用，也可能是血糖控制不理想的訊號，請主動向牙醫說明。 常見問題 Q&A Q：糖尿病患者拔牙有風險嗎？ A：血糖控制良好的糖尿病患者，拔牙通常是安全的。但血糖過高時，感染和傷口不癒合的風險確實較高。牙醫在治療前會評估情況，必要時會與患者的家庭醫生協調。請務必在術前如實告知牙醫你的血糖水平及用藥情況。

Q：糖尿病患者應多久看一次牙醫？ A：建議每3至4個月進行一次專業洗牙及口腔檢查，比一般人更頻密。這樣有助及早發現並控制炎症，防止牙周情況惡化。 Q：口腔有甚麼症狀可能提示血糖控制不理想？ A：包括：牙齦反覆腫痛或膿腫、傷口癒合緩慢、頻繁出現口腔念珠菌感染(鵝口瘡)，以及持續的口腔乾燥。如有以上症狀，建議同時諮詢牙醫及家庭醫生。 作者為牙科醫生。本文為公眾牙科健康教育，不構成個人醫療建議。如有口腔健康問題，請向你信任的註冊牙科醫生查詢。