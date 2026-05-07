將復康融入日常 ICF啟發復康服務新方向

復康，對不少人而言，不只是身體功能的改善，更是一段重新找回生活主導權的過程。對服務使用者來說，他們最重視的，往往不是完成多少訓練，而是能否再次做到那些對自己有意義的事情——例如自行外出、照顧家人，或重新參與社區。 靈實日間社區康復中心(中心)一直透過中心為本的專業訓練，為服務使用者建立功能基礎與能力。近年更全面採用「國際功能、殘疾與健康分類」(ICF)作為服務核心框架，強調以個案為中心，由其主導訂立個人化目標，並將「想做到的事」轉化為具體而可實踐的復康方向。

在穩固的中心訓練基礎上，服務進一步延伸至家居及社區環境，發展上門復康支援。透過在真實生活場景中的訓練，個案能將在中心建立的能力轉化為日常應用，克服環境限制，提升自理與參與能力。 透過結合中心訓練與上門服務，並以ICF作為共同框架，建立由能力培養延伸至生活實踐的連續性復康模式，協助個案一步一步達成目標，讓復康成果真正融入日常之中。 為愛跨越門檻 重拾生活能力與尊嚴 對於中風康復者而言，復康的目標往往不在於走路的距離，而在於重新掌握生活自主權。在中心近日舉行的 ICF分享暨感恩會上，康復者阮生分享了他如何跨越身體與環境的障礙，親自買回那斤承載愛與記憶的叉燒。

阮生曾與太太度過一段溫馨歲月，每日下班總會並肩走進經常光顧的燒臘店。然而，一場中風令他半身受限，店舖門前那道平凡的8吋高台階，成為他與回憶之間難以跨越的距離。對阮生而言，復康的終極目標不只是行走，而是親自邁過那道門檻，找回屬於他與太太熟悉的味道。 在ICF框架下，這個目標被轉化為具體的復康方向。中心團隊為其量身設計訓練計劃，涵蓋肌肉耐力、上下台階技巧及單手付款模擬訓練，並配合上門服務，讓他在家居及社區環境中持續練習，逐步將能力轉化為實際應用。阮生亦展現堅毅精神，每日在家運動一小時，而支撐他的動力，正是妻子那句簡單而有力的「我愛你」。

最終，在專業治療與家庭支持的配合下，阮生穩步跨過了那道台階。當他一手扶著助行架、一手付款，親自捧著熱騰騰的叉燒時，這斤叉燒已超越味道本身。它不僅是愛與自主的見證，更是他在復康路上逐步重拾生活能力與尊嚴的重要時刻。

不離不棄 復康路上守護漸凍丈夫 復康之路往往充滿無法預料的坎坷。鍾太的先生於2022年確診漸凍人症及失智症，機能迅速萎縮。看著摯愛從健步如飛到臥床不起，照顧者的無助感難以言喻。然而，中心透過持續而到位的上門支援，將服務延伸至家中每個角落，成為鍾太堅持下去的重要力量。 針對浴室狹窄導致沖涼成為「大工程」的難題，中心主動提供沖涼服務，減輕鍾太的體力負擔。當先生出現壓瘡，而全職工作的鍾太難以兼顧護理時，護士定期上門洗傷口並教導相關技巧，提升其照顧信心與能力。同時，職業治療師實地視察家居，協助配置氣墊床及固定器等輔具，改善生活質素，讓先生能在熟悉的社區中延續生活。

「居家照顧真的很辛苦，但我知道中心與我同行。」鍾太在分享會上動情說道。面對無法逆轉的病情，她靠著信仰、中心與同路人的支持，學會珍惜相聚的每一刻，在風雨中的照顧路上，依然緊牽先生的手，守護彼此熟悉的溫度。

讓復康走進生活之中 從阮生重新跨越台階、實踐個人目標，到鍾太在上門支援下逐步承擔照顧角色，兩個個案展示了不同處境下復康服務的實際意義。透過ICF作為共同框架，結合中心訓練與上門服務，復康不再局限於訓練場景，而是延伸至個人與家庭的日常之中。 這種整合模式不僅提升功能能力，更促進生活參與，並支援照顧者在社區中持續照顧。未來，隨著社區復康服務的發展，這種以目標為導向、連結生活情境的服務模式，將為推動整合社區復康服務提供重要參考，讓復康真正回歸生活本身。