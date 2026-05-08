醫路相伴・暖護前行：結合知識與關懷的抗癌健康講座

在癌症治療與康復的旅程中，患者與家屬所面對的，從來不只是疾病本身，更牽涉身心適應、治療選擇與長期護理安排。要在複雜的醫療資訊中作出合適決定，正確而全面的知識，往往是最關鍵的力量。正因如此，社區支援與跨專業醫療教育，在抗癌路上扮演不可或缺的角色。
香港防癌會特別聯同香港中文大學醫院及香港中文大學醫院慈善基金，將於2026年5月16日(星期六)舉辦題為「醫路相伴・暖護前行：攜手走過抗癌路」的全方位健康講座，期望為正在抗癌的病友、照顧者，以及關心自身與家人健康的市民，提供實用而貼地的醫學資訊與支援。
是次活動陣容鼎盛，邀請多位不同專業的醫療專家參與，包括專科醫生、藥劑師、中醫師及營養師，從多角度講解前列腺癌、頭頸癌及肺癌的最新防治方向與護理策略。講者將由淺入深剖析疾病風險、治療方案、副作用管理，以及康復期的生活調適，協助參加者建立更全面的抗癌知識框架。特別值得一提的是，活動強調中西醫結合與營養支援的重要性，讓參加者了解如何在醫學治療以外，透過生活與飲食管理提升整體健康。此外，本會的註冊社工亦會講解不同的癌症社區支援。
活動當日原定安排的香港中文大學醫院設施導賞環節現已額滿，惟當天的專題講座內容同樣精彩豐富，誠意推薦參加。相關講座詳情如下：
時間：上午09:30至12:00
地點：中大醫院10樓繼昌堂演講廳
費用全免，須預先網上報名，名額有限，先到先得。
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香港防癌會
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