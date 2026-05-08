醫路相伴・暖護前行：結合知識與關懷的抗癌健康講座

在癌症治療與康復的旅程中，患者與家屬所面對的，從來不只是疾病本身，更牽涉身心適應、治療選擇與長期護理安排。要在複雜的醫療資訊中作出合適決定，正確而全面的知識，往往是最關鍵的力量。正因如此，社區支援與跨專業醫療教育，在抗癌路上扮演不可或缺的角色。

香港防癌會特別聯同香港中文大學醫院及香港中文大學醫院慈善基金，將於2026年5月16日(星期六)舉辦題為「醫路相伴・暖護前行：攜手走過抗癌路」的全方位健康講座，期望為正在抗癌的病友、照顧者，以及關心自身與家人健康的市民，提供實用而貼地的醫學資訊與支援。