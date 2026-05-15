有些男士有喝酒的習慣，為了治療勃起功能障礙而服用PDE5抑制劑(如「偉哥」、犀利士、賽倍達等)，難道要從此戒酒？
又有不少病人表示，出席喜慶宴會，很難避免飲酒的，難道服藥後完全不能喝酒嗎？
根據專家意見，PDE5抑制劑和酒精，是不會在人體內產生化學作用的；可是兩者會引發對身體有害的副作用，這在上星期已解釋過。
專家認為，在服用PDE5抑制劑的日子，「適度飲酒」是可以的，但需要節制，注意以下事項：
飲用一至兩杯啤酒或紅酒是可接受、安全的；
不應喝多於5杯啤酒或紅酒，否則肯定會影響PDE5抑制劑的藥力，以及增加副作用的風險；
飲酒時應多喝水，以保持身體水分充足；
應緩慢地喝，避免體內酒精含量突然飆升、醉到，令血壓在短時間內大幅波動；
避免同時服用降血壓藥物；
要注意有沒有副作用；若出現副作用，就應停止飲酒，或向醫生查詢。
如果是日常有飲酒習慣的男士，則更應留意。有研究報告指出，如果每星期飲用多於15杯啤酒或紅酒，病人在服用西地拿飛(即威而鋼，俗稱「偉哥」)時出現副作用的風險會增加，特別是頭痛、頭暈及臉發紅的情況。
根據美國疾病管制與預防中心的指引，「適量飲酒」對PDE5抑制劑是沒有影響；而「適量飲酒」的定義是：每天不多於一至兩杯酒(即10至14克酒精份量)。
總結而言，在服用PDE5抑制劑的日子，每天仍可以喝一至兩杯啤酒或紅酒，享受小斟的樂趣。
(勃起障礙口服藥FAQ之九)