有些男士有喝酒的習慣，為了治療勃起功能障礙而服用PDE5抑制劑(如「偉哥」、犀利士、賽倍達等)，難道要從此戒酒？

又有不少病人表示，出席喜慶宴會，很難避免飲酒的，難道服藥後完全不能喝酒嗎？

根據專家意見，PDE5抑制劑和酒精，是不會在人體內產生化學作用的；可是兩者會引發對身體有害的副作用，這在上星期已解釋過。

專家認為，在服用PDE5抑制劑的日子，「適度飲酒」是可以的，但需要節制，注意以下事項：