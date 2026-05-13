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健康
出版：2026-May-13 12:30
更新：2026-May-13 12:30
肉。骨。查：洪亮斌

醣戰1992：誰是食物金字塔的話事人？

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醣戰1992：誰是食物金字塔的話事人？

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導演罹患二型糖尿病多年。在他籌備拍攝一部以九十年代為背景的警匪片期間，卻因糖尿引發嚴重細菌感染，最終不得不接受膝下截肢手術以保全性命。平日在片場喊「Cut」的他，怎料到自己下肢都有被骨科醫生「Cut走的一天。然而，造成這場截肢的「前傳」，除了與飲食和生活習慣相關外，更與1992年一場外國政治角力有着千絲萬縷的關係

故事要追溯九十年代，即香港回歸前的港英政府年代。當時政府正式將美國提倡的食物金字塔納入公眾衛生教育和小學常識科課程內，強調三餐須攝取最多醣類(即是碳水化合物)，並將脂肪與油類視為健康威脅。但後來醫學界卻逐漸發現，高醣類飲食之建議，恰好與兒童出現肥胖問題的增長時間軌跡吻合。這群以醣類為主食長大的學童，如今正步入中年，正值胰島素阻抗、超重、退化性關節炎以及各類糖尿病併發症發病的高峰期。

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從生物力學角度而言，單純的體重增加，便會使關節壓力倍增。以上落樓梯為例，膝關節所承受的力度約為體重的4倍；若體重增加10公斤，膝關節的壓力便加重40公斤。更甚者，醫學研究已指出，高血糖對骨關節的破壞遠不止於力學，更加上一種無聲的代謝性摧殘。當身體長期處於高血糖狀態，會產生大量晚期糖基化終產物(AGEs)。這些有害物質猶如銹蝕，會黏附並破壞關節軟骨、肌腱和韌帶上的膠原蛋白結構，使其失去彈性、變得僵硬且容易受損。這種糖化作用，同時解釋了為何糖尿病患者罹患五十肩、彈弓指及肌腱撕裂的風險遠高於其他人即使接受治療，復原進度往往較緩慢，復發率亦較高。

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更為嚴重的是，糖尿病所引發的周邊神經病變，以及微血管破壞。糖尿腳的截肢悲劇，正是典型的夏科氏關節病變(Charcot arthropathy)之終局。當糖尿病患者因神經受損喪失足部的保護性痛覺，即使關節因受力不均而出現微小骨折，他們仍會毫無知覺地持續行走。這種不斷累積的微創傷會導致足部骨骼塌陷與變形，更在異常的受壓點形成難以癒合的潰瘍。加上血管病變，令白血球與抗生素無法有效抵達患處，即使微小傷口也容易惡化為深層感染性骨髓炎最終只能無奈地以截肢作為這部驚悚片的大結局。

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回顧1992年，由美國農業部發布的食金字塔， 一直被香港及世界各地採納為公共衛生教材，對全球人類的飲食習慣影響深遠。但原來當年，這些指引並非單純基於科學，而是專家、美國政府與食物生產商互相角力下的政治妥協。當年專家建議醣類僅佔每日飲食的3至4份，但政府在穀物企業的壓力下修改內容，將穀物移至金字塔底層而變成主食。這份未有區分精製澱粉，與複合碳水化合物的指南，助長過去三十多年來，全球高血糖與胰島素阻抗之浪潮不僅間接造成人類代謝失調關節退化，甚至帶來糖尿腳截肢的悲劇。

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正如港產警匪片，近年將故事的時間線推到1997前，以符合其商業利益；我們也大可將這場「醣戰」的責任，歸咎於1992的英美政府等「外國勢力」(They don’t break the law of health, they write the law of health!)。但歸根究柢，我們每個人的健康，很大程度上，都是由自己親手去破壞(或是改寫)；而把食物放進口裏的你，正是食物金字塔的終極話事人！

 

註：

  1. 2026年，美國發布最新的「食物倒金字塔」，強調進食原型食物及限制添加糖，並提升蛋白質與健康脂肪的佔比，以預防糖尿病、肥胖和代謝綜合症等慢性疾病。

  2. 延伸閱讀：

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A.     《肥不是罪 但成為膝關節負累》(https://www.am730.com.hk/columns/371912)

B.     《腸道—關節軸：腸道菌群失衡，竟是關節炎的幕後推手？》(https://bit.ly/3P5QTk2)

C.     《腸道—骨骼軸：腸道益菌有助預防骨質疏鬆？》(https://bit.ly/431UYsA)

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