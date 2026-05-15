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健康
出版：2026-May-15 12:30
更新：2026-May-15 12:30
催乜都得

原來咁先係真債務重組

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20260513 AM730

原來咁先係真債務重組

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專業顧問Clara Yip教你 何謂真正的債務重組！

欠債當然令人驚慌，但愈驚愈需要冷靜。追數信如雪片般飛來、話響不停時，好多人第一反應就是逃避，連信封都不敢拆。

Clara Yip指出，愈逃避只會令債務像雪球一樣愈滾愈大，最終壓力大到令人崩潰。

此時，保持冷靜是最關鍵的第一步。
冷靜下來，才有機會理性尋找合適的解決工具。

最近我有幸訪問專業債務重組顧問Clara Yip，她分享最擔心個案就是在心急之下做錯決定，甚至不幸落入騙徒陷阱。她見過太多人因慌張而輕信一些騙局，結果債務危機加重情況雪上加霜。

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Clara Yip強調，債務重組並不等於一筆清，亦不是一條數冚一條數。真正嘅債務重組，是透過專業顧問與債權人協商，重新訂立還款計劃，例如降低利率、延長還款期、調整每月還款額，讓負擔變得可持續，逐步清還債務。

最重要的一點是，債務重組絕不會叫你借貸。專業方案不會鼓勵借新錢還舊債，反而是幫助大家擺脫高息惡性循環，重新掌握財務主導權。

面對債務最緊要冷靜一點了解多一點，才能有效避開不法之徒。Clara Yip提醒大家，面對債務時切勿孤單作戰，應及早尋求正規專業幫助。

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冷靜理性面對先至可以逐步走出困境，重獲新生。

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