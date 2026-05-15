原來咁先係真債務重組

專業顧問Clara Yip教你 何謂真正的債務重組！

欠債當然令人驚慌，但愈驚愈需要冷靜。追數信如雪片般飛來、話響不停時，好多人第一反應就是逃避，連信封都不敢拆。

但Clara Yip指出，愈逃避只會令債務像雪球一樣愈滾愈大，最終壓力大到令人崩潰。

此時，保持冷靜是最關鍵的第一步。

冷靜下來，才有機會理性尋找合適的解決工具。

最近我有幸訪問專業債務重組顧問Clara Yip，她分享最擔心個案就是在心急之下做錯決定，甚至不幸落入騙徒陷阱。她見過太多人因慌張而輕信一些騙局，結果債務危機加重情況雪上加霜。