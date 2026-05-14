本地研究發現，在香港華人族群中，長期使用低劑量阿士匹靈(尤其是持續10年以上)可顯著降低多種常見癌症的發生與死亡風險。

能有效治療頭痛、肌肉痠痛、關節炎和發燒等的阿士匹靈，被喻為「神奇藥物」(wonder drug)，是歷史上最廣泛使用和研究最多的藥物之一，其益處遠遠超出最初緩解疼痛的用途，包括心血管保護和癌症預防等。然而，隨著用途愈趨廣泛，「神奇藥物」的作用與副作用近年亦引起不少爭議。副作用方面，腸胃道出血是最大隱憂，尤其高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖症等心血管代謝風險偏高人士。作用方面，其防癌作用應該是近年爭議最大的題目。