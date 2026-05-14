本地研究發現，在香港華人族群中，長期使用低劑量阿士匹靈(尤其是持續10年以上)可顯著降低多種常見癌症的發生與死亡風險。
能有效治療頭痛、肌肉痠痛、關節炎和發燒等的阿士匹靈，被喻為「神奇藥物」(wonder drug)，是歷史上最廣泛使用和研究最多的藥物之一，其益處遠遠超出最初緩解疼痛的用途，包括心血管保護和癌症預防等。然而，隨著用途愈趨廣泛，「神奇藥物」的作用與副作用近年亦引起不少爭議。副作用方面，腸胃道出血是最大隱憂，尤其高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖症等心血管代謝風險偏高人士。作用方面，其防癌作用應該是近年爭議最大的題目。
利用香港醫院管理局2000至2019年間的電子病歷資料，本地研究《Long-term use of low-dose aspirin for cancer prevention: A 20-year longitudinal cohort study of 1,506,525 Hong Kong residents》發現，「Stronger chemopreventive effects were observed among those who used aspirin for more than 10 years, including risk reductions for lung (SHR 0.56, 95% CI 0.51–0.60), breast (SHR 0.34, 95% CI 0.29–0.38) and colorectal (SHR 0.37, 95% CI 0.33–0.40) cancers, but not for bladder cancer and leukaemia.」
換句話，長期使用低劑量阿士匹靈(使用逾10年者效果最強)，對肺癌、乳癌、大腸癌、肝癌、胃癌、胰臟癌、前列腺癌等均有顯著保護作用，對膀胱癌及白血病則沒有明顯保護效果。
然而，另一回顧研究《Aspirin not a quick fix for preventing bowel cancer》卻指出，每日服阿士匹靈對一般風險族群無法快速或可靠預防大腸癌，前5至15年更幾乎沒有明顯益處。原來，美國預防服務工作小組近年已撤回預防大腸癌的推薦。為甚麼？信邊個？下回分解。