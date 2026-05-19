區分正品地骨皮與混淆品

地骨皮為茄科植物枸杞(Lycium chinense Mill)或寧夏枸杞(Lycium barbarum L.)的乾燥根皮，是常用中藥之一，具有涼血除蒸、清肺降火的功效。
皮類中藥的外觀相近，地骨皮與荃皮、香加皮等皮類藥材外觀十分相似，儘管外觀相似，這些藥材的藥性截然不同，誤用可減弱療效，甚至影響健康。單憑外觀及性狀鑒別特徵，難以區分地骨皮及其他皮類中藥飲片，容易出現混淆。若經切製成飲片，特徵差異更會進一步減少。
要準確辨別正品地骨皮，可結合性狀與顯微鑒定兩種方法，雙管齊下。首先，可先以傳統性狀進行初步辨識，地骨皮栓皮粗糙，表面具不規則裂紋並呈鱗片狀，且容易剝落，並且不具皮孔。此外，折斷藥材時，可留意是否有小量粉塵飛揚，以及斷面是否呈不平坦狀。
另外，檢測人員可進一步採用「簡易粉末顯微鑒定」方法進行確認，利用顯微鏡觀察藥材粉末，檢視是否含有大量細小的草酸鈣砂晶，其厚壁組織一般僅含少量石細胞，部分甚至不含石細胞。
衞生署轄下政府中藥檢測中心(檢測中心)開展了「香港常見皮類中藥飲片的性狀及顯微鑒定」研究項目。地骨皮是其中一種研究的皮類中藥飲片。項目結合傳統性狀鑒定法以及現代簡易粉末顯微鑒定法兩種技術的優點，以雙軌技術，大大提升辨識準確度，協助業界及市民鑒定中藥正品，推動中藥材安全使用，讓市民用藥更加安心。
項目全部19個鑒定專論，已以圖文並茂的方式發布。此外，檢測中心亦會舉辦一系列與本項目相關的宣傳及教育活動，積極推廣皮類中藥飲片的性狀及顯微鑒定應用。如欲了解更多詳情，歡迎瀏覽中醫藥規管辦公室有關香港常見皮類中藥飲片的性狀及顯微鑒定的專題網頁：
https://www.cmro.gov.hk/html/b5/useful_information/pgcmti/innovation_and_standards_setting/research/mmi/Cortex-type-of-Decoction-Pieces-Commonly-Found-in-HK.html
作者為衞生署中醫藥規管辦公室助理中藥主任麥栢文