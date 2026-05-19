區分正品地骨皮與混淆品

地骨皮為茄科植物枸杞(Lycium chinense Mill)或寧夏枸杞(Lycium barbarum L.)的乾燥根皮，是常用中藥之一，具有涼血除蒸、清肺降火的功效。

皮類中藥的外觀相近，地骨皮與荃皮、香加皮等皮類藥材外觀十分相似，儘管外觀相似，這些藥材的藥性截然不同，誤用可減弱療效，甚至影響健康。單憑外觀及性狀鑒別特徵，難以區分地骨皮及其他皮類中藥飲片，容易出現混淆。若經切製成飲片，特徵差異更會進一步減少。

要準確辨別正品地骨皮，可結合性狀與顯微鑒定兩種方法，雙管齊下。首先，可先以傳統性狀進行初步辨識，地骨皮栓皮粗糙，表面具不規則裂紋並呈鱗片狀，且容易剝落，並且不具皮孔。此外，折斷藥材時，可留意是否有小量粉塵飛揚，以及斷面是否呈不平坦狀。