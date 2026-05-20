半月板撕裂可源於十字韌帶受傷

對運動員及運動愛好者來說，十字韌帶受傷乃兵家常事，但其實只要十字韌帶有任何缺損，都會增加半月板負荷，或造成退化甚至撕裂，令膝蓋更易受傷，並且容易提早出現關節炎。 半月板與十字韌帶同屬膝關節內的主要組件。 半月板是一對呈C形的橡膠狀軟骨平塊，兩腳各有一對，分別墊接股骨與脛骨(小腿骨)之間的內側和外側兩端，即膝蓋位置，而且每塊均是外圍較厚，愈近中心愈薄，日常功能是吸收運動時的震盪，令膝關節能順暢滑動，並保持穩定。

十字韌帶則是連接股骨和脛骨，由兩束分別向膝部前後方的堅韌膠原蛋白交疊而成，負責前後保護及控制膝部穩定地做出複雜的滑動和彎曲動作。臨床上運動傷及十字韌帶的患者之中，普遍多是前十字韌帶受傷。 至於為甚麼前十字韌帶撕裂的患者不少也有半月板損傷問題？原來當前十字韌帶有缺損，不能發揮原有功能的時候，主力穩定膝關節的重任就完全由內側半月板承擔。常見於當患者進行運動時須前後走動，內側半月板的後角就會在股骨及脛骨之間發揮如門楔的功能，以助抑制脛骨前向位移的幅度過多。惟內側半月板的後角若長期如此因「雙倍工作負荷」而過勞，就可造成相關位置出現撕裂。有硏究數據指出，半月板受傷的臨床個案之中，約七成是內側半月板後角撕裂。

有外國研究指出，半月板受傷容易令膝蓋演化成早期關節炎。惟十字韌帶已修復但有半月板撕裂的人士，也見開始出現膝關節炎。因此懷疑半月板受傷須及早求醫確診及治理，以避免傷勢惡化手尾長，並增加過早出現膝關節退化的風險。 若診斷為半月板撕裂，而病情須做手術，治療目標是盡可能修補，普遍採用微創的關節鏡半月板修復手術，有需要亦可跟十字韌帶斷裂手術一併進行。而當傷勢嚴重到要切除整個半月板，現時也可按情況選擇半月板移植手術。

作者為香港港安醫院—荃灣骨科顧問醫生霍偉明