外賣一族的口腔警報：叫餐文化如何悄悄蛀蝕港人牙齒？

網上叫餐已成為香港人生活的一部分。方便固然無庸置疑，但這種飲食模式的轉變，卻在不知不覺間改變了我們的口腔生態。近年診症時，蛀牙和琺瑯質侵蝕的情況在年輕成人族群中有明顯增加的趨勢，而這與飲食習慣的改變脫不了關係。這並非偶然：外賣文化帶來了一系列對牙齒極為不利的進食習慣，而且大多數人對此毫不知情。
問題不只是「食糖多了」
蛀牙的根本機制是這樣的：口腔細菌分解糖分後產生酸，酸攻擊琺瑯質(Enamel)；唾液的緩衝作用令口腔pH值逐漸回升，琺瑯質得以自我修復(再礦化)。整個循環大約需要30至40分鐘。問題在於：如果你一整個下午持續啜飲甜飲料，口腔便幾乎沒有喘息的機會，琺瑯質一直處於酸性攻擊之下，完全無法修復。一次性吃一塊蛋糕的傷害，遠比整個下午慢慢喝一杯含糖飲品為小。外賣一族習慣在工作時手邊長時間放著飲品，不斷小口小口啜飲，等同讓口腔細菌全天候在高糖環境下持續產酸，對牙齒的侵蝕可謂不斷進行。
「零糖」就安全嗎？酸蝕症的被忽視威脅
許多人以為選擇「零糖」或「無糖」飲品便高枕無憂，但酸性問題依然存在。市面上大量流行飲品——包括氣泡水、檸檬水、各式果茶、能量飲品——即使不含糖分，其pH值仍可能低至3至4，屬強酸性。酸性液體直接與牙齒接觸，可導致琺瑯質表面溶解，稱為「牙齒酸蝕症(Dental Erosion)」。受侵蝕的琺瑯質變薄、變透明，牙齒高度縮短，對冷熱酸甜的刺激更加敏感，而且一旦磨損，是永久性的。
改變了的節奏，忽視了的潔牙習慣
外賣飲食模式同時改變了我們的潔牙習慣。叫外賣在家或在辦公桌前進食，吃完便繼續工作，食物殘渣停留口腔的時間大大延長。況且頻繁進食——這個零食、那杯飲品——使口腔的酸性環境幾乎難以恢復中性。改善方向並不複雜：含糖或酸性飲品盡量使用飲管，並集中在短時間內飲完，而非長時間慢慢啜飲；飲後立即以清水漱口；飲用酸性飲品後30分鐘內不要刷牙(酸軟化了琺瑯質表面，立即刷牙反而加速磨損，應先漱口等候)；定期洗牙，由牙醫及早監察情況。
常見問題 Q&A
Q：含糖珍珠奶茶算是高危食物嗎？
A：從口腔健康角度而言，珍珠奶茶兼具含糖量高及酸性兩個風險因素，加上珍珠本身富含澱粉，容易黏附牙縫。偶然享用問題不大，但天天長時間慢慢喝，確實是對牙齒的明顯負擔。建議盡量減甜、用飲管，並飲後漱口。
Q：氣泡水可以放心多喝嗎？
A：無糖氣泡水雖然比含糖汽水健康得多，但其天然的碳酸仍會令飲品呈弱酸性(pH約5至6)。偶然飲用對琺瑯質影響輕微，但若整天以氣泡水取代清水，長期仍有輕微酸蝕風險。清水始終是最安全的選擇。
Q：已經出現牙齒敏感，是否代表琺瑯質已受損？
A：牙齒敏感的成因有多種，包括琺瑯質磨損、牙齦萎縮、蛀牙等，須由牙醫診斷。如果最近飲食習慣有改變，加上敏感情況加劇，建議盡快預約牙科檢查，及早評估。
作者為牙科醫生。本文為公眾牙科健康教育，不構成個人醫療建議。如有口腔健康問題，請向您信任的註冊牙科醫生查詢。