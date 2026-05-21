外賣一族的口腔警報：叫餐文化如何悄悄蛀蝕港人牙齒？

網上叫餐已成為香港人生活的一部分。方便固然無庸置疑，但這種飲食模式的轉變，卻在不知不覺間改變了我們的口腔生態。近年診症時，蛀牙和琺瑯質侵蝕的情況在年輕成人族群中有明顯增加的趨勢，而這與飲食習慣的改變脫不了關係。這並非偶然：外賣文化帶來了一系列對牙齒極為不利的進食習慣，而且大多數人對此毫不知情。

問題不只是「食糖多了」

蛀牙的根本機制是這樣的：口腔細菌分解糖分後產生酸，酸攻擊琺瑯質(Enamel)；唾液的緩衝作用令口腔pH值逐漸回升，琺瑯質得以自我修復(再礦化)。整個循環大約需要30至40分鐘。問題在於：如果你一整個下午持續啜飲甜飲料，口腔便幾乎沒有喘息的機會，琺瑯質一直處於酸性攻擊之下，完全無法修復。一次性吃一塊蛋糕的傷害，遠比整個下午慢慢喝一杯含糖飲品為小。外賣一族習慣在工作時手邊長時間放著飲品，不斷小口小口啜飲，等同讓口腔細菌全天候在高糖環境下持續產酸，對牙齒的侵蝕可謂不斷進行。