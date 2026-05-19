凡是順其自然 內心更平靜

作為物理治療師，總會被邀請成為演講嘉賓。粗略估計，過去18年，從個人策劃至獲邀參與過的公開演講或分享會，有超過70場，出席人數最多一場近400人參加。在這些年間，自己的演講心態，亦不停演變，簡單分為3個階段。
第一階段：初出茅廬首5年
執業初，總希望獲得別有人邀請，成為演講嘉賓，並帶來生意轉化。當時，演講主要內容圍繞著痛症。自己很著重與聽眾互動，希望他們可將吸收到資訊，笑著帶回家。
第二階段：第5年到15年
這個階段，自己很追求演講內容的專門性與獨特性。例如會主講針對單車運動或跑步運動的專題講座。即使主講一般痛症內容，亦會加入八段錦氣功等元素，並希望自己講得更生動有趣，創造自己在行業內的獨特性。
第三階段：Covid後至現在
疫情後，是一個演講思維上的轉捩點。與畢業初，主持講座相比，自己不再期待講座可帶來生意回報，反而希望可做出對社會有貢獻的事，能與觀眾產生共鳴。
從前自己做分享，很用力，說話聲音亦盡量推大，因為我很想營做感染力。但現在，只追求自然，用最真實的情感做分享。有甚麼好處？過往完成講座後，走下台，渾身發滾(熱)，肩膊緊緊的。如今，每刻都是平靜。
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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