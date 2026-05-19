凡是順其自然 內心更平靜

作為物理治療師，總會被邀請成為演講嘉賓。粗略估計，過去18年，從個人策劃至獲邀參與過的公開演講或分享會，有超過70場，出席人數最多一場近400人參加。在這些年間，自己的演講心態，亦不停演變，簡單分為3個階段。

第一階段：初出茅廬首 5 年

執業初，總希望獲得別有人邀請，成為演講嘉賓，並帶來生意轉化。當時，演講主要內容圍繞著痛症。自己很著重與聽眾互動，希望他們可將吸收到資訊，笑著帶回家。

第二階段：第 5 年到 15 年

這個階段，自己很追求演講內容的專門性與獨特性。例如會主講針對單車運動或跑步運動的專題講座。即使主講一般痛症內容，亦會加入八段錦氣功等元素，並希望自己講得更生動有趣，創造自己在行業內的獨特性。