腦磁激治療助大腦重拾節奏

除了開刀做手術或服藥，有否聽過磁場也可治療大腦疾病？腦磁激治療(TMS)是一項獲國際認可的非入侵性腦神經調控技術，利用磁場脈衝輕柔刺激大腦特定區域，改善腦部功能，提升生活質素。現時這項治療除了常用於中風後復康、認知障礙、抑鬱症，亦可應用於柏金遜症、長期痛症、焦慮症及強迫症等情況。 大腦就像一個交響樂團，不同腦區各自負責不同「樂器」。當某些腦區的活動過度活躍或反應太慢時，大腦系統便有機會失衡，出現情緒、動作或疼痛等問題，就像樂團走調，難以正常演奏。

TMS的作用如一位「指揮家」，透過放在頭皮上的電磁線圈，產生磁場穿過頭骨，在目標腦區誘發微弱電流，從而調節目標區域的神經活動，協助大腦回復平衡。更重要的是，TMS亦可促進「神經可塑性」，讓大腦重新建立和強化神經網絡連結，持續地改善功能狀況。 進行TMS治療時，患者只須舒適地坐在治療椅上。醫護人員會先精準地定位需要刺激的腦區，並按病人情況設定合適的刺激強度及頻率。治療期間，線圈會發出節奏性的「嗒嗒」聲，病人或會感覺頭皮被輕微敲擊，大多數人都能適應。每次治療約需3至30分鐘不等，完成後即可如常生活和工作。若進一步配合相應的物理復康治療及認知訓練，效果更會相輔相成。

安全性方面，最常見的副作用僅為短暫、輕微的頭皮不適，通常治療完成之後便會消失。嚴重副作用如癲癇發作屬非常罕見，發生率遠低於萬分之一，在合資格醫護人員的操作下，風險極低。 對於部分藥物治療效果有限，或無法忍受藥物副作用的病人而言，TMS提供了一個安全、無創且具充分科學實證的治療新選項。但如患者頭部內有金屬植入物，或佩戴心臟起搏器等電子醫療設備，則未必適合進行，建議治療前先諮詢相關專科醫生或註冊物理治療師。

作者為中大醫院註冊物理治療師胡存孝