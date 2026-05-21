靈實We are the Advocates系列：提升社區對預設照顧計劃的認知(二之二)

針對社區對「預設照顧計劃」或「晚晴照顧計劃」(Advance Care Planning，ACP)認識不足的情況，靈實一直想方設法解決。這樣做，不只是為了長者本身，同時是為了他們身邊的照顧者，讓彼此可以好好安排親人摯愛的醫療、財務等不同安排，從而紓緩照顧者所面對的沉重壓力。 去年中，靈實在社區展開大型問卷調查，目標是找出社區ACP認識不足這個現象背後的原因、長者或照顧者進行規劃時所面對的挑戰等等。同工希望從調查結果獲得啟發，再從而推出更加貼身及貼心的各種支援服務。

在這個歷時接近一年、訪問了多達逾千名受訪者的大型調查中，靈實發現盡管當局近年已經在社區內大力推廣，可是原來不論是長者抑或照顧者也好，許多受訪者根本不知道甚麼是晚晴照顧，而且當中不少人是不願意了解、或就相關規劃進行討論。 在眾多原因之中，「心理抗拒、忌諱與逃避」、「拖延與順其自然的心態」是大部分長者拒絕認識ACP的原因。無獨有偶的是，不少照顧者也是由於同樣原因而不進行相關規劃。 對許多長者及照顧者而言，ACP畢竟是新的事物，要他們一下子弄清再作出相關規劃，本就不是一件易事。

靈實明白其中的難度，機構「家居照顧服務隊」同工於是想到新的切入方法，在家居照顧服務中加入ACP的介紹及支援，由已經與長者及照顧者建立互信的社工持續介紹及教育ACP，希望逐步扭轉他們對這個新事物的觀感。這是一個新的嘗試，也許未必會即時見到作用，卻有可能帶來更大成效。 生老病死是人生的最重要課題。在靈實，我們所重視的生命尊嚴，從不僅僅停留於生活層面，確保有需要人士得到「身心社靈」的照顧，還包括服務使用者生命慢慢凋零的時候，當他們面對死亡、走在人生最後一段旅途期間，如何能夠表現得安穩舒泰、心靈平靜。

善終並非遙不可及，為了讓它變得切實可能，靈實今年稍後時間將分享更多上述問卷調查的重要發現、其中的服務缺口，以及機構及同工從中得到的啟發。我們相信，只要在社區播下更多ACP的認知種子，將來定能為長者及照顧者栽種出更多希望的果子，令本地善終服務的未來發展，更加貼近有社區人士的需要。