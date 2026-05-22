肺癌「無聲無息」？認清早期警號與高危族群

肺癌是香港其中一種致命率甚高的癌症，其可怕之處不僅在於死亡風險高，更在於早期往往沒有明顯症狀，容易被忽視。香港防癌會《醫生守護戰：呼吸之巔–決戰肺癌》邀請多位醫生脫下白袍、換上運動裝，透過歷奇遊戲一邊過關，一邊拆解肺癌迷思。
早期肺癌可以幾乎「零症狀」
早期肺癌很多時候沒有明顯症狀，患者容易以為只是普通感冒、久咳未清或氣管不適，因此延誤求醫。當症狀變得明顯時，病情有可能已發展至中晚期。
如出現持續咳嗽、氣促、胸口痛等情況，就應提高警覺。特別是當咳嗽持續超過三星期，便不應一再拖延，應及早求醫並接受進一步檢查，例如影像檢查，以便及早發現問題。1
符合 3 大條件應主動篩查
除了留意症狀，了解自己是否屬於高風險人士，也有助及早保護肺部健康。即使未有明顯病徵，高風險人士亦應主動與醫生商量，評估是否需要定期接受肺癌篩查。
一般而言，以下人士可被視為較高風險，應與醫生討論是否適合接受低劑量胸部 CT(LDCT)篩查2：
年齡介乎50至80歲；
有至少20包年吸煙史*；
目前仍在吸煙，或戒煙未滿15年。
此外，經常接觸二手煙、因職業長期接觸致癌物質，或有肺癌家族病史人士3，患肺癌的風險亦會增加，即使從未吸煙，也不能完全掉以輕心。
為何沒有症狀也要檢查？
不少人會認為「無病無痛，何必做檢查？」但高危人士即使沒有症狀，仍有可能已出現早期肺部病變。若能在腫瘤仍屬早期、尚未引發任何症狀時，透過檢查偵測到肺部細微變化，醫生便可更早介入處理，提升治療效果，甚至增加治癒機會。
相反，若等到症狀明顯才求醫，病情往往已較為嚴重，治療難度和預後也可能有明顯差異。
肺癌未必有明顯警號，但並非完全無跡可尋。如果你或身邊的人符合上述高危因素，或已出現懷疑症狀，應儘早求醫，諮詢合適的檢查及跟進方案。
如有任何關於您的治療的疑問，請向您的醫生或藥劑師查詢。
香港防癌會
www.hkacs.org.hk
以上資訊由阿斯利康全力支持。
HK-12963 (05/2026)
參考資料：
NHS UK Lung cancer - Symptoms. Updated November 1, 2022. Accessed May 7, 2026
https://www.nhs.uk/conditions/lung-cancer/symptoms/
U.S. Preventive Services Task Force Final Recommendation Statement – Lung Cancer: Screening. Updated March 9, 2021. Accessed May 7, 2026 https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/lung-cancer-screening
American Cancer Society - Lung Cancer Risk Factors. Updated January 29, 2026. Accessed May 7, 2026
https://www.cancer.org/cancer/types/lung-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html
*20包年(Pack-Year)吸煙史通常指平均每天吸1包煙(20支)且持續20年，或每天2包持續10年。這是衡量累積吸煙量的重要指標，通常被視為高風險標準，特別是用於肺癌篩檢(如LDCT)的資格標準。此程度大幅增加罹患慢性支氣管炎、肺癌等疾病的風險。