肺癌「無聲無息」？認清早期警號與高危族群

肺癌是香港其中一種致命率甚高的癌症，其可怕之處不僅在於死亡風險高，更在於早期往往沒有明顯症狀，容易被忽視。香港防癌會《醫生守護戰：呼吸之巔–決戰肺癌》邀請多位醫生脫下白袍、換上運動裝，透過歷奇遊戲一邊過關，一邊拆解肺癌迷思。

早期肺癌可以幾乎「零症狀」

早期肺癌很多時候沒有明顯症狀，患者容易以為只是普通感冒、久咳未清或氣管不適，因此延誤求醫。當症狀變得明顯時，病情有可能已發展至中晚期。

如出現持續咳嗽、氣促、胸口痛等情況，就應提高警覺。特別是當咳嗽持續超過三星期，便不應一再拖延，應及早求醫並接受進一步檢查，例如影像檢查，以便及早發現問題。1