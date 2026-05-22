由管理身體，到管理人，兩者既有相似，但人性的確比生理學更難捉摸。眼科裡頭有不少慢性病，例如青光眼，佷多時患者只須守時點眼藥水，定期接受視野或視神經檢查，數據穩定就已經足夠令患者安心。至於醫院可複雜多了，每個部門猶如一枚機械手錶，由不同大小、顏色、形狀的齒輪，環環相扣地不停轉動，就是為了能每日24小時無間斷守護市民健康。作為醫院管理者，每日最重要的工作莫非就是讓每個齒輪都穩定地發揮功效。

上期提到，在醫療體制裡待的時間愈長，工作逐漸由面向病人，轉向醫院內部各種行政事項。

這份工作光是聽起來就已經不容易，日復一日的運作中零件總會出現各種問題。同事生病未能上班、天花板漏水又或者手術更衣室地下污水喉突然爆裂，這些都是需要時間處理的問題。光是能夠維持診所正常度過一天，就已經絞盡腦汁尋找解決方法。還要好天斬埋落雨柴，主管們要為將來的月份甚至十年寫好計劃。令情況更嚴峻的是，部門長期人手捉襟見肘，即使無人缺席，仍是處於「骨架結構(Skeleton structure，意指基本架構、最低限度人數)」。於是大家疲於奔命地順利結束了一天，已經可喜可賀。久而久之，就形成了管理者錯覺——「只要不出大事，萬事不變並不是問題」的思維。

精實管理底下，當每人每日都將百分百的時間和心思去滿足基本運作時，留給創作和反思的空間所剩無幾。仍記得曾與某已退休的病房經理討論過，對方認為每日只要能夠有人開工，沒出大錯就已經心滿意足了，實在沒有剩餘精力再去想求進的事。

當然作為一位管理者，能夠維持穩定，已經是稱職有餘。但當全世界都在往上求進，只剩下我們原地踏步的話，恐怕未來只有落後的份兒。Work hard Work smart，都需要有呼吸和思考的空間。