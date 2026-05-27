骨頭裏的UFO：血管瘤、骨島、囊腫和結節

最近不明飛行物體(UFO)，隨着美國公開機密檔案而再次引起全球熱議。但對筆者來說，UFO的全寫，還可以是Unexpected Finding Occasionally(偶爾意外發現)。例如因腰背痛而照磁力共振(MRI)，報告有時會意外發現外科或婦科疾病，或是骨骼內出現良性「異形」。它們就像UFO，剛好被拍攝鏡頭捕捉。大家何不趁今日「睇真D」，將它們逐一「解剖」？ 骨頭胎記 在脊椎內，最常見的良性「異形」，正是椎體血管瘤(Vertebral Haemangioma)。雖說病人一聽到「瘤」字，都會臉色一沉，但它只是脊椎椎體內的良性血管增生，好比骨頭裡的胎記一樣。它在成年人中並不罕見，約佔十分一人口，患者也不會感受到它的存在。在絕大多數情況下，它不會產生任何不適。但有極少數屬於「侵襲性」椎體血管瘤，體積會變大而破壞椎體，引致背痛甚至壓迫神經，屆時便須接受手術治療。

骨島定骨癌？ 另一種常見的「異形」叫做骨島(Bone Island)，顧名思義，它在影像上彷彿是骨骼中的孤島。其實它是局部骨質較周圍緻密所致，並非任何骨骼病變，既不會帶來任何症狀，更不會演變成惡性骨腫瘤。骨島通常在發育時期已經存在，一旦意外發現它，重點在於將它與早期惡性骨腫瘤或癌症骨轉移區分。如果它在X光上的特徵與典型骨島吻合，便不用再進行電腦掃描或MRI檢查。 神經上長了水泡 此外，當病人因為腰背痛，或坐骨神經痛而照腰椎MRI，報告有時會提及骶管囊腫(Tarlov’s Cyst)。它是脊椎神經根部充盈着腦脊髓液的良性水囊，彷彿是神經上長了水泡。它通常出現在薦椎，成因不明，可以在跌倒令尾椎創傷而形成，它並不會產生任何症狀。只有少於10%患者，會因它逐漸變大並壓迫神經，而出現坐骨神經痛，甚至大小便功能異常，屆時便需要進行介入性治療。

骨質疏鬆的警號 最後，在脊椎影像上，間中也會發現許莫氏結節(Schmorl's node)。它是指椎間盤的髓核，突破相鄰椎體的軟骨終板，陷進椎體內，而形成椎體表面凹陷。這種現象常見於長者，尤其是女性，過往被視為脊椎自然退化痕跡。但有本地研究指，它與骨質密度減少，以及脊椎壓迫性骨折高度相關，因此應將它當成患上骨質疏鬆的警號。 面對這些意外發現的骨骼「異形」，患者心態也至關重要。由於現代醫學影像猶如天文望遠鏡般日新月異，能夠捕捉細微的骨骼結構差異，但有時候卻反而為患者帶來不必要的擔憂。 誠然以上提及的四種「異形」通常都屬於良性，將來也不太可能會「侵略」骨頭。正如所謂的外星人(假設牠們的確存在)，至少也從未曾侵略地球！

作者為骨科專科醫生