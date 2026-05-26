藏式瑜伽與印度瑜伽有何不同？

於早前，莊子老師提到在今年3月，到了美國，跟隨一位傳統的西藏醫生，學習很多不同的治療方法，當中包括有700年歷史的藏式瑜伽，它與傳統印度式瑜伽有何不同？

藏式瑜伽又稱為(NeJang)，當中的Ne是指「區域」，Jang是指「淨化」。藏式瑜伽是由一位名叫「布敦仁欽珠」的高僧(出生於1290年)從克什米爾帶回西藏。它由24個動作組成，以8個為一組，首8個動作可平息風的能量，僅接8個動作可平息火的能量，最後8個動作則用於平息水土能量。