藏式瑜伽與印度瑜伽有何不同？

於早前，莊子老師提到在今年3月，到了美國，跟隨一位傳統的西藏醫生，學習很多不同的治療方法，當中包括有700年歷史的藏式瑜伽，它與傳統印度式瑜伽有何不同？
藏式瑜伽又稱為(NeJang)，當中的Ne是指「區域」，Jang是指「淨化」。藏式瑜伽是由一位名叫「布敦仁欽珠」的高僧(出生於1290年)從克什米爾帶回西藏。它由24個動作組成，以8個為一組，首8個動作可平息風的能量，僅接8個動作可平息火的能量，最後8個動作則用於平息水土能量。
動作簡單 適合男女老幼進行
藏式瑜伽在西藏高山地方非常盛行，因地理位置上，氧氣稀薄，它作為西藏人的養生運動，輕鬆易做，不像印度瑜伽般，要求修習者做出高難度動作，例如將腳放到頭部。藏式瑜伽的動作非常簡單，適合男女老幼進行。
哪些人會經常修習藏式瑜伽？就是身處於西藏與青海地區的瑜伽士，又稱為「非出家的修行人」。他們非常重視自己於每日的身心調理，並透過修習藏式瑜伽，打好基礎，以便將來更有能力，進行更高階修行。
藏式瑜伽在動作上，均有針對我們的肝、心、脾、肺及腎健康而設的動作。做之前，均需做一些「預備式」動作，即一些基礎的呼吸法。之後，有機會，莊子老師再於這個專欄一一詳談。
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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