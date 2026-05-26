衞生署舉辦我好「叻」計劃獲逾百機構支持與社區夥伴攜手推廣體重管理

衞生署衞生防護中心(中心)一直藉我好「叻」社區健康推廣計劃(我好「叻」計劃)，與社區夥伴攜手舉辦多元活動，持續向市民宣揚健康飲食、恆常運動和預防肥胖的訊息。計劃於去年(2025至2026)獲逾100間機構支持，舉行了超過1,300項活動，吸引近5萬人次參與，成績令人鼓舞。
體重與人體健康密切相關，超重和肥胖是罹患多種非傳染病的主要風險因素，包括高血壓、心臟病、中風、二型糖尿病、部分癌症及睡眠窒息症。
衞生署為積極響應國家「體重管理年」的部署和世界衞生組織「遏制肥胖症加速計劃」全球框架，在今年3月推出香港首份《體重管理行動計劃》(《行動計劃》)，以科學實證為基礎，構建一個貫穿全生命周期、覆蓋全社會環境嘅系統性策略。
我好「叻」計劃會陸續推出不同活動，以響應《行動計劃》，推動市民實踐健康生活原則，預防肥胖，與市民共築健康活力香港。
徐樂堅醫生感謝夥伴支持
中心總監徐樂堅醫生為典禮致辭時說，我好「叻」計劃一直倡導「健康飲食」和「恆常運動」兩項主要的體重管理意識，透過跨界別行動，推動市民實踐健康生活。他亦感謝各協作機構和社區人士令計劃一直得以順利推行。
今年(2026至2027年度)計劃已經展開，預計未來每年會有最少60個公共屋邨參與計劃。目標是在3個年度內，在所有香港房屋委員會管理的公共屋邨舉辦體重管理的推廣活動，讓超過兩百萬名公屋居民受惠，培養健康生活習慣。
為鼓勵更多機構及市民參與我好「叻」計劃，中心設有專題網頁(https://www.chp.gov.hk/tc/static/109500.html)，介紹計劃詳情，參加方法簡單，歡迎有意參與協同推廣體重管理意識的人士瀏覽。