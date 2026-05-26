衞生署舉辦我好「叻」計劃獲逾百機構支持與社區夥伴攜手推廣體重管理

衞生署舉辦我好「叻」社區健康推廣計劃嘉許典禮。圖示一眾主禮嘉賓與活動參加者合照。

衞生署衞生防護中心(中心)一直藉我好「叻」社區健康推廣計劃(我好「叻」計劃)，與社區夥伴攜手舉辦多元活動，持續向市民宣揚健康飲食、恆常運動和預防肥胖的訊息。計劃於去年(2025至2026)獲逾100間機構支持，舉行了超過1,300項活動，吸引近5萬人次參與，成績令人鼓舞。

體重與人體健康密切相關，超重和肥胖是罹患多種非傳染病的主要風險因素，包括高血壓、心臟病、中風、二型糖尿病、部分癌症及睡眠窒息症。

衞生署為積極響應國家「體重管理年」的部署和世界衞生組織「遏制肥胖症加速計劃」全球框架，在今年3月推出香港首份《體重管理行動計劃》(《行動計劃》)，以科學實證為基礎，構建一個貫穿全生命周期、覆蓋全社會環境嘅系統性策略。