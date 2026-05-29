乳癌康復後最怕復發？從情緒到飲食的中醫調養指南(上)

乳癌的康復過程，就像是一場長跑。手術、化療等治療結束後，患者的身心仍處於「復原期」，常常感到疲憊、焦慮，甚至擔心復發而感到徬徨無助。 中醫認為，癌症治療不只是消除癌細胞，更重要的是幫助患者恢復整體身體狀態。康復期的重點在於「扶正」——增強身體的元氣，協助改善體力、睡眠、食慾。 這篇文章先從情緒管理與肝鬱氣滯的角度，分享淺顯易懂的中醫調養指南。 情緒與氣滯 中醫認為肝主疏泄，肝氣調暢全身氣機，而乳房與肝經的循行密切相關。因此，長期的情緒壓力，很容易影響乳房健康。

情緒本身沒有絕對的好壞，它只是我們對生活中各種事件的一種反應。但是，當某種情緒過度強烈或持續太久，就會影響臟腑的正常功能。 舉個常見的例子：陳小姐的家庭遇到困難，為此她非常擔憂，當天，她就發現自己的胃口明顯變差。這正是因為思慮過度，導致脾胃氣機不暢，影響了消化功能。 氣血本應暢通運行。如果長期處於高壓、擔憂、焦慮的狀態，卻沒有適時排解、釋放壓力，就容易造成氣滯，進而發展成血瘀、痰濕，久而久之，容易影響體內的整體平衡，形成不利健康的內環境。

氣滯怎麼辦？簡單四招，從今天開始試試看： ● 活動身體： 定期練習八段錦或簡單的伸展動作，或是到戶外散步30分鐘，讓氣血自然流通。不少人反映動起來之後，整個人反而感覺輕鬆了。 ● 平靜身心： 每天留一點專屬於自己的時光，哪怕只有10至15分鐘，做深呼吸、聽喜歡的音樂、寫日記等，或只是安靜地坐著，讓身心好好放鬆。 ● 調配花茶： 感到胸悶、煩躁時，試試用玫瑰花茶代替飲料。玫瑰花有助疏肝理氣，緩解一些因鬱結引起的身體不適。明顯氣虛、燥熱或有其他情況者建議先諮詢中醫師。

● 與人傾訴： 加入同路人支持小組、尋求專業心理輔導，或是向信任的家人、朋友說出內心的害怕與擔憂。把情緒表達出來，往往是釋放壓力的第一步。 如果出現持續失眠、明顯焦慮、情緒低落，甚至影響日常生活，建議主動尋求專業人士的幫助。 作者為註冊中醫師任美詩