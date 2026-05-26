臉紅不一定是「狼」來了！

當鏡子裡的臉頰出現紅斑，有些人會聯想到紅斑狼瘡，但事實上，日常生活中絕大部分的面部泛紅並非這隻「狼」在作怪。常見的濕疹、玫瑰痤瘡、接觸性皮膚炎或曬傷，都可能呈現相似的樣貌。要分辨它們，我們不能只單看一張照片，而必須觀察紅疹的分布、誘發因素以及身體的伴隨症狀。
紅斑狼瘡最典型的特徵是蝶形紅斑，這是一種對稱地分布在兩側臉頰與鼻樑上的紅疹，形狀酷似蝴蝶展翅，且往往會避開鼻翼兩側的溝紋。與搔癢且皮膚乾燥的濕疹不同，紅斑狼瘡的皮疹可能帶有微弱的灼熱感或壓痛。如果你的面部泛紅總是出現在飲酒、吃辣東西或情緒激動之後，且伴隨明顯的微血管擴張，那有可能是玫瑰痤瘡而非紅斑狼瘡。
紫外線是辨別紅斑狼瘡的線索。許多患者具有光敏感，紅疹往往在曬太陽後變得嚴重。如果面部紅斑反覆在日曬後出現，並同時伴隨長期疲倦、關節疼痛、口腔潰瘍或異常脫髮，便要提高警覺。在家中，患者可以詳細記錄皮疹出現的時間與環境變化，並拍下不同時期的樣貌，這對於醫生的判斷有幫助。
防曬是保護敏感皮膚的第一道防線。無論最終診斷為何，減少紫外線刺激都是百利而無一害。若懷疑與化妝品或新藥物有關，應暫停使用並諮詢專業意見。最重要的是，診斷紅斑狼瘡需要綜合病史、血液與尿液檢查。當紅疹持續不退、反覆發作或影響身體其他地方時，便須諮詢醫生，切勿自行塗抹類固醇藥膏，以免掩蓋真實病情。