臉紅不一定是「狼」來了！

當鏡子裡的臉頰出現紅斑，有些人會聯想到紅斑狼瘡，但事實上，日常生活中絕大部分的面部泛紅並非這隻「狼」在作怪。常見的濕疹、玫瑰痤瘡、接觸性皮膚炎或曬傷，都可能呈現相似的樣貌。要分辨它們，我們不能只單看一張照片，而必須觀察紅疹的分布、誘發因素以及身體的伴隨症狀。

紅斑狼瘡最典型的特徵是蝶形紅斑，這是一種對稱地分布在兩側臉頰與鼻樑上的紅疹，形狀酷似蝴蝶展翅，且往往會避開鼻翼兩側的溝紋。與搔癢且皮膚乾燥的濕疹不同，紅斑狼瘡的皮疹可能帶有微弱的灼熱感或壓痛。如果你的面部泛紅總是出現在飲酒、吃辣東西或情緒激動之後，且伴隨明顯的微血管擴張，那有可能是玫瑰痤瘡而非紅斑狼瘡。