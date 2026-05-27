強膝健腿 有心唔怕遲

筆者的小學體育老師，74歲小中風後，跟隨筆者建議每周在家做簡易肌力運動。一年多後肌力顯著提升，如今在能夠負重8公斤完成10下保加利亞分腿蹲。此例證明「有心唔怕遲」，各位老友記可以好好效法，及早介入逆轉肌少症，抗衰老重拾活力。

肌少症令老人肌肉流失、力量減弱，增加跌倒風險。一般由40歲後肌肉量每年流失1%，60至70歲加速至2%至3%。高風險族群包括65歲以上長者、慢性病患者、久坐不動者及停經後女性。一般人常有迷思，以為老人家不適合舉重，易傷關節或心臟。科學證實，適度阻力訓練安全有效，反可強化骨骼、增強肌力，降低跌倒風險。