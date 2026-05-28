第三代減肥針 可以減磅不減肌肉？

研究發現，GLP-1藥物減重主要來自脂肪減少(尤其是肝臟和脂肪組織)，對骨骼肌的影響相對溫和。絕對肌肉量可能輕微下降，但相對肌肉量和功能改善，進而提升活動能力。

《華爾街日報》報道，研究顯示減肥針一類藥物減脂同時，也可能導致肌肉量快速流失。經本地傳媒翻譯後：「一項由美國糖尿病學會(American Diabetes Association)發表的分析顯示，GLP-1類藥物可能使人體肌肉量快速且大幅流失，流失幅度高達10%，相當於身體機能直接老化十多歲。」翻譯準確，這項研究卻是在2024年已經發表的舊文。