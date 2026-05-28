第三代減肥針 可以減磅不減肌肉？

研究發現，GLP-1藥物減重主要來自脂肪減少(尤其是肝臟和脂肪組織)，對骨骼肌的影響相對溫和。絕對肌肉量可能輕微下降，但相對肌肉量和功能改善，進而提升活動能力。
《華爾街日報》報道，研究顯示減肥針一類藥物減脂同時，也可能導致肌肉量快速流失。經本地傳媒翻譯後：「一項由美國糖尿病學會(American Diabetes Association)發表的分析顯示，GLP-1類藥物可能使人體肌肉量快速且大幅流失，流失幅度高達10%，相當於身體機能直接老化十多歲。」翻譯準確，這項研究卻是在2024年已經發表的舊文。
最新一項名為《Weight loss with GLP-1 medicines does not result in a disproportionate loss of muscle mass or function in obese mice and humans》的研究，綜合四項臨床前研究和一項概念驗證臨床試驗，測試的是以GLP-1(類升糖素胜肽-1)作為核心技術的第一代減肥針，與第二代結合了GLP-1和GIP(葡萄糖依賴性促胰島素多肽) 的「雙重受體促效劑」。在肥胖小鼠中，GLP-1藥物主要減少體脂，同時伴隨小量但顯著的瘦體重下降。在瘦組織中，肝臟質量的流失超過肌肉質量的變化。雖然絕對肌肉量和肌力有所下降，但相對肌肉量和肌力則改善，因此跑步表現有所提升。另外，肥胖患者在使用GLP-1藥物後，體組成改善，未對肌力產生負面影響。
研究未有覆蓋的是，同時作用於GLP-1、GIP和Glucagon共3種荷爾蒙受體的第三代減肥針。胰高血糖素(glucagon)是人體的「升糖激素」，適度加入可增加能量消耗、促進脂肪分解，從而達到更強的減重效果，因此可以減磅不減肌肉？理論上可能，實際效果下回分解。