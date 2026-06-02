凍能抑制癌細胞及減肥？

你知道「凍」有甚麼幫助嗎？最直接的，是不少香港人在運動受傷，例如踢波打籃球拗柴(扭傷腳)後，均會進行冰敷，令血管收縮，麻醉神經，目的是達到消炎止痛效果。其實，上述所講，只是凍的表面功效。再深層次一些，是可以防癌及減肥。
先說說防癌，瑞典有頂尖的癌症科學家曾進行過一個研究，並將結果刊登於權威科學雜誌《自然期刊》(Nature)。實驗找來一批經過基因改造的老鼠(這些老鼠的特徵，是很易患有癌症)，再將牠們分成A、B兩組，分別安放於攝氏4度及30度氣溫下飼養。再於20日後，觀察牠們體內癌細胞情況。結果發現，生存於4度環境的老鼠，體內癌細胞生長較另一組老鼠少80%，證明了低溫可以抑制癌細胞生長。
說到冰凍肥減，是因為低溫可啟動身體內的啡色脂肪(brown fat)，它可以幫身體消脂、消耗能量及消糖。
紓緩濕疹問題
另外，沖凍水涼對皮膚亦有好處。莊子老師身邊有些朋友患有濕疹，但他們沖凍水涼後，發覺皮膚不再痕癢。之後，他們持之以恆，用攝氏5度或0度的冰水沖涼，最終可紓緩濕疹問題。不過，高血壓、心臟病及糖尿病患者，或患有心血管疾病人士，建議打算嘗試前，先問問醫生意見，以防心臟出問題。目的，都是確保個人生命安全。
倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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