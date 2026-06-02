凍能抑制癌細胞及減肥？

你知道「凍」有甚麼幫助嗎？最直接的，是不少香港人在運動受傷，例如踢波打籃球拗柴(扭傷腳)後，均會進行冰敷，令血管收縮，麻醉神經，目的是達到消炎止痛效果。其實，上述所講，只是凍的表面功效。再深層次一些，是可以防癌及減肥。

先說說防癌，瑞典有頂尖的癌症科學家曾進行過一個研究，並將結果刊登於權威科學雜誌《自然期刊》(Nature)。實驗找來一批經過基因改造的老鼠(這些老鼠的特徵，是很易患有癌症)，再將牠們分成A、B兩組，分別安放於攝氏4度及30度氣溫下飼養。再於20日後，觀察牠們體內癌細胞情況。結果發現，生存於4度環境的老鼠，體內癌細胞生長較另一組老鼠少80%，證明了低溫可以抑制癌細胞生長。