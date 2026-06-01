早前輔導室來了一對新手爸媽王生及王太。帶著一對黑眼圈的王太一坐下，便無奈地說：「我們生了BB大半年，一次行房也沒有。我對性完全提不起勁，甚至抗拒老公碰我。我是不是性冷感？」 「我也懷疑自己是否有產後抑鬱。兒子才得幾個月大，日夜都在狂喊，脾氣臭得很……把我折磨到精神衰弱，哪裡還有心情想『那回事』！」王太苦笑着說。 周遭朋友多認為是孩子太難帶，應「教懂媽媽如何有效應對」、處理情緒及提升育兒技巧。 幸好，我身兼性治療師與家庭治療師，接受的訓練包括處理家庭關係及「教仔」問題。臨床上，我們往往會發現：表面是孩子的問題，實際上更常反映的是家庭之間的張力或互動模式，讓媽媽更容易被推到崩潰邊緣；這情緒會不自覺地被孩子接收到，並透過其行為顯現。

在孩子難管教或媽媽「產後抑鬱」的個案中，常見到一個共通的家庭結構：主要照顧者(通常是媽媽)與孩子距離極近，另一位家長(通常是爸爸)卻相對疏離，甚至像是「隱了形」！一個難搞的BB背後，往往有一個「心力交瘁的媽媽」和一個「隱形爸爸」。有時，是爸爸真的太忙不在家；有時，爸爸雖在家，卻很少在情感上有效地回應和支持太太。 王生和王太則屬另一種典型。王生並非不顧家，相反，他一有空便陪伴太太，但卻常表現得優柔寡斷、缺乏主導；尤其在育兒抉擇或太太跟奶奶出現分歧時，他的支吾以對和萬事不表態的態度，讓王太深感孤獨無助。久而久之，她的無力感與憤怒不斷積聚，而BB的情緒也跟著變得愈來愈難搞。

BB是天生的「情緒雷達」 在兒童與家庭關係的研究上，有個非常經典的「靜止臉實驗」(Still Face Experiment)。 實驗中，媽媽先跟幾個月大的BB快樂互動，隨後依照研究員指示換上一張無表情、僵硬的「靜止臉」(Still Face)。BB在幾秒鐘內就察覺不對勁，先努力堆起笑臉引媽媽注意，發現沒反應後開始焦慮及手舞足蹈，不到3分鐘便崩潰大哭。進階版的實驗中，媽媽不擺「靜止臉」，改為低頭滑手機無視BB，同樣引發BB極度狂躁。 這證明母子之間的情緒與心靈感應並不是單向的，而是一種互為因果的「循環張力」(circular causality)。你分不清是BB令媽媽焦慮，還是媽媽焦慮令BB變得難纏。原因變成結果，結果又回過頭來成為原因。

經典的三角關係 幾年後該實驗延伸出新的研究。這次爸爸也在場。當媽媽變成「靜止臉」讓BB慌張時，有趣的是，BB做了個驚人的舉動——他轉過頭拼命向幾呎外的爸爸揮手，指著媽媽，彷彿用眼神去求助：「爸爸！媽媽很不妥啊！你快點救救她吧！」如果這時爸爸繼續做「隱形人」沒反應，BB就會徹底陷入絕望和歇斯底里。 你看，不會說話的BB不僅是天生的「情緒雷達」，更天生懂得「拉攏父母」，這種連結父母的本能，好像早已刻在我們的DNA裡。

父母「親不親」，比「親子關係」更重要 回到這個案。看清這個惡性循環後，王生恍然大悟：自己的優柔寡斷與退縮，正是將太太推向崩潰邊緣的「推手」。於是他開始在育兒與婆媳陣線上挺身承擔、做決定。當王太的孤獨與焦慮被看見，感到被支持，兩夫妻的親密感與性生活逐漸復燃，而那個日夜狂喊的「魔童」也隨之變得安穩愛笑。 這正是我們開辦「婚姻與性成長輔導服務」的初衷——不單教人做好家庭計劃，更協助情侶在步入婚姻前，及早鍛鍊成為一支有默契、能並肩面對種種挑戰的「團隊」。

孩子的問題，往往是夫妻關係的鏡子。下次覺得孩子教不聽，先別急著糾正孩子，可以先倒兩杯茶，與伴侶重新聊聊「我們」，而不是「孩子」。 歡迎瀏覽家計會「婚姻與性成長輔導服務」網頁，預約我們的服務！ 作者為家計會青少年保健中心輔導督導主任高威頓