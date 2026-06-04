跑步、游泳、健身——運動愈勤快，牙齒愈差？

有位病人是長跑愛好者，每周練跑4、5次，半馬已跑過好幾場，飲食也算均衡節制。但在口腔檢查中，我發現他後槽牙的咬合面有明顯的酸蝕跡象，琺瑯質已變薄，數顆牙齒出現敏感問題。他感到很不解：「我這麼注重健康，牙齒怎麼會有問題？」這個場面在診所並不罕見。事實上，職業或業餘運動員罹患牙齒問題的比率，往往高於普通人，原因並非他們疏於護理，而是運動的特性本身為口腔帶來了一系列不易察覺的風險。

市面上大多數運動飲料的pH值介於2.4至4之間，與醋酸的酸度相近，屬強酸性。研究顯示，每週飲用運動飲料超過5次的人士，牙齒酸蝕的風險顯著增加。運動員在高強度訓練時大量流汗，電解質補充是必要的，但若習慣長時間小口小口啜飲運動飲料，牙齒便幾乎全程浸泡在酸性環境中，琺瑯質受損在所難免。更值得注意的是，運動後唾液分泌減少，口腔的緩衝能力下降，使酸性環境需要更長時間才能恢復中性，訓練後立即補充運動飲料，對牙齒的影響尤其顯著。

口腔乾燥：運動期間牙齒失去最重要的保護

劇烈運動時，人體傾向以口腔呼吸，唾液分泌亦因身體資源集中於肌肉而減少。唾液是口腔天然的防護機制——它能中和酸性、沖洗細菌和食物殘渣、協助琺瑯質再礦化，並包含抗菌蛋白質。當唾液不足，口腔便失去這一道重要屏障，蛀牙和牙齦炎的風險同步上升。研究亦顯示，長期持續高強度運動與牙齦炎症的增加有關，原因可能包括免疫系統短暫抑制和唾液抗菌功能下降。

給運動愛好者的實際建議

第一，盡量以清水補充水分；若需運動飲料，縮短飲用時間並避免長時間小口啜飲，運動後漱口，30分鐘後才刷牙。第二，留意訓練前後的口腔乾燥狀況，保持足夠的水分攝取。第三，參與接觸性運動時佩戴訂製護齒托(Sports Mouthguard)，訂製護齒托的保護效果和舒適度，遠優於通用型。最後，定期向牙醫說明你的運動習慣，讓對方納入評估範疇，及早監察琺瑯質的狀態。運動讓身體更健康——別讓口腔健康成為被遺忘的一環。