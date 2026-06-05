口吃不是「壞習慣」：家長別再叫小朋友「慢慢講」

「阿仔，慢慢講啦！」不少香港爸媽一聽到孩子說話卡卡住，就會急忙這樣叮囑。結果孩子更緊張，臉紅耳赤，越講越塞。筆者見過太多類似家庭：原本只是發展期的小口吃，卻因為家長不當的「關心」，變成孩子揮之不去的陰影。 口吃(stuttering)，並非孩子「不專心」或「思想跑得太快」，而是一種常見的言語流暢度障礙。約有5%的幼兒在2至5歲期間會出現一段時間的口吃，大部分屬於「發展性口吃」(developmental stuttering)。香港生活節奏急促，家長普遍期望孩子「贏在起跑線」，小朋友一有語言不順暢，就容易被放大處理，錯過了最佳介入時機。

口吃主要有哪幾種情況？ 根據ASHA標準，口吃主要分為以下3種核心類型： 1. 重複型(Repetition)：最常見，例如「我、我、我想要飲水」。孩子腦袋已知道想說什麼，但說話的運動控制跟不上，出現不自覺的重複。 2. 延長型(Prolongation)：聲音拉長，像「ssssssssausage」中的「s」音拖得很長。 3. 阻斷型(Block)：最令人不安的一種。孩子嘴巴張開卻發不出聲音，整個人「卡住」，臉部可能出現扭曲、眨眼或跺腳等次要行為(secondary behaviors)。這階段已顯示孩子對口吃產生自我意識和挫敗感。 此外，口吃有時會在情緒興奮、疲倦、趕時間或面對陌生人時明顯加劇。曾見過不少小朋友在幼稚園面試或升小一適應期，口吃問題突然浮現，很大程度與壓力增加有關。

家長如何及早留意小朋友的口吃？ 家長要特別留心： 口吃持續超過6個月，或在4歲半後仍然頻繁出現；

孩子開始對自己說話「避開」某些字眼，例如改說「我想食……蘋果」變成「我想食紅色水果」；

出現次要行為，如不停眨眼、扭動身體、逃避眼神接觸；

孩子變得沉默寡言，不願意在課堂舉手或跟同學傾偈。 作為家長，千萬別說「你慢慢講」、「深呼吸」這些看似有幫助、實際會增加壓力的說話。相反，應該用平和的目光注視孩子，耐心等他講完，重複已聽懂的句子部分，以減輕重複整句的負擔。

不處理，影響可能比想像中長遠 很多家長以為「大個就會自然好」。事實上，部分發展性口吃個案會自然緩解，餘下的會持續到青春期甚至成年。若不及早介入，孩子可能面對： 自信心受損：被同學取笑，容易形成焦慮情緒，甚至難以專心上課。

學業影響：口頭報告、朗讀課文成為夢魘，間接影響成績。

情緒問題：部分孩子會形成低自我價值感。成年後，求職面試、公開演說都可能成為巨大障礙，限制職業發展。 盡可能觀察及陪伴面對問題，就是家長最可行的第一步！

香港童協

Ms Wincy

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